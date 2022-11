Mundial2022. Proibida a venda de álcool nos estádios

O álcool não será vendido nos oito estádios do Campeonato do Mundo no Catar, apenas será servido em áreas selecionadas dentro das instalações desportivas, apesar da sua venda ser estritamente controlada no país muçulmano. No país, o consumo de álcool é bastante restrito e as bebidas alcoólicas apenas podem ser consumidas em alguns hotéis da capital.



“Na sequência de discussões entre as autoridades do país anfitrião e a FIFA, foi tomada a decisão de concentrar a venda de bebidas alcoólicas no festival de fãs da FIFA, e noutros locais destinados a adeptos, retirando os pontos de venda de cerveja dos perímetros dos estádios do Campeonato do Mundo de Futebol no Catar”, afirmou a FIFA.“Os organizadores do torneio apreciam a compreensão e o apoio contínuo da AB InBev ao nosso compromisso conjunto de atender a todos durante o Campeonato do Mundo de Futebol do Catar 2022”, remata.A proibição poderá criar um problema financeiro com um dos principais patrocinadores da competição, a marca de cerveja Budweiser, que poderá exigir uma indemnização milionária.