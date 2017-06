Mundo confia mais em Putin do que em Trump

Ana Sofia Rodrigues - RTP 27 Jun, 2017, 12:06 | Mundo

Apenas 22 por cento dos inquiridos revelou ter confiança de que Trump tomaria as medidas corretas nos assuntos mundiais, comparado com 64 por cento que confiavam em Barack Obama.



Quase três quartos dos inquiridos (74 por cento) tem pouca ou nenhuma confiança na capacidade de liderar do republicano.

O estudo envolveu 40,447 inquiridos em 37 países e foi conduzido entre 16 de fevereiro e 8 de maio. Portugal não foi incluído.

O presidente norte-americano é ultrapassado pelos congéneres russo e chinês. Vladimir Putin tem índices de confiança de 27 por cento e Xi Jinping regista 28 por cento nesta categoria.



Em muitos países, o apoio ao líder americano é menor do que aquele atribuído a George Bush em 2004, cuja invasão do Iraque foi profundamente impopular.



Merkel substitui o presidente americano como a política que a população mundial procura como líder. O índice de confiança na chanceler alemã situa-se nos 42 por cento.

Arrogante, intolerante, perigoso

Donald Trump é descrito por 75 por cento dos inquiridos como “arrogante”, por 65 por cento como “intolerante” e por 62 por cento como “perigoso”.



O estudo da Pew revela ainda uma desaprovação geral para com as políticas estandarte de Trump, como o muro na fronteira com o México, a saída dos acordos globais de comércio ou o abandono do Tratado de Paris de alterações climáticas.

Queda abrupta na Europa, México e Canadá

A quebra de confiança em Trump é notória entre os tradicionais aliados dos EUA. Como o México, a que não é alheia a promessa do republicano de construir um muro na fronteira. Apenas 30 por cento dos mexicanos dizem agora ter uma visão favorável dos Estados Unidos, contra os 66 por cento registados no final dos oito anos de governação de Barack Obama.



No Canadá e na Alemanha este índice teve quedas de 22 por cento, situando-se agora nos 43 por cento e 35 por cento, respetivamente. É a primeira vez na história dos estudos conduzidos pela Pew Research Center que os canadianos deixam de ver o país vizinho como uma força do bem no mundo.



Em muitos países europeus os ratings de Trump são comparáveis com os registados por Bush sob o efeito negativo da invasão do Iraque. Trump teve receções pouco calorosas na sua visita a parceiros europeus, com os quais o presidente “chocou” em temas como os gastos na NATO, o clima ou o comércio.



Apesar disso, 51 por cento dos inquiridos na Europa consideram que tudo ficará na mesma em termos de relações com os Estados Unidos. Apenas 8 por cento considera que haverá uma melhoria nas relações dos seus países com a América.



Os países com a mais baixa confiança em Trump são o México (5 por cento, contra 49 por cento que confiavam em Obama) e Espanha (7 por cento). Na Alemanha, a taxa de aprovação a Trump é de 11 por cento e em França é de 14 por cento.

Rússia e Israel preferem Trump

Os únicos dois países a melhorar a opinião sobre o presidente americano, quando comparados com Obama, são a Rússia (aumento de 11 para 53 por cento) e Israel (subida de 7 para 56 por cento). Serão decerto resultados que refletem a atitude de Trump em reatar boas relações com a Rússia e a percepção de que as políticas norte-americanas porderão estar mais alinhadas com Telavive.



Por outro lado, parece haver uma distinção entre visão sobre o presidente e sobre o país. Dos inquiridos, 58 por cento expressaram uma visão positiva sobre os americanos em geral.