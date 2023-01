Mundo entrou em 2023 a diferentes velocidades

O mundo entrou em 2023 a diferentes velocidades, em quase todos os países com fogo de artificio e música. Na Ucrânia, a contagem decrescente foi feita em silêncio, às escuras e com ruas praticamente desertas. As sirenes ouviram-se pouco depois da meia noite a anunciar ataques russos.