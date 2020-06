Mundo já tem mais de 9 milhões de casos de Covid-19

O número de infeções com Covid-19 ultrapassou hoje a barreira dos 9 milhões em todo o mundo. Há também já perto de meio milhão de mortes provocadas pelo novo coronavírus. Nos Estados Unidos há um aumento rápido de internamentos com esta doença entre a população com menos de 30 anos. E a Coreia do Sul acredita que já está a atravessar uma segunda vaga de Covid-19.