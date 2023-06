Mundo perdeu em 2022 cerca de 17 mil hectares de floresta tropical por dia

As contas à perda de ecossistemas essenciais à vida humana e animal são do Instituto de Recursos Mundiais. Os especialistas alertam que estamos a assistir à hemorragia dos mais importantes sistemas florestais. E referem que, neste cenário, é cada vez mais importante restaurar a natureza.O Parlamento Europeu vota esta terça-feira o regulamento para a lei do restauro da natureza.

O objetivo desta lei é que daqui a sete anos, até 2030, se consiga recuperar 20 por cento das zonas terrestres e 20 por cento das zonas marítimas no espaço da União Europeia. Depois, até 2050, o objetivo é ter restaurados todos os ecossistemas.