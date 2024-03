Mundo registou o fevereiro mais quente desde que há registos

Denis Balibouse - Reuters

O serviço europeu que monitoriza as Alterações Climáticas dá conta de que o mês passado foi o Fevereiro mais quente a nível mundial desde que há registos.



Também a temperatura dos oceanos está mais alta do que nunca, mais de 3 graus centígrados do que é normal.



Com todas estas mudanças, os cientistas já preveem que, no espaço de apenas uma década, o Ártico possa ficar sem gelo durante os meses de Verão.



Estes são os impactos dramáticos da subida das temperaturas no planeta.