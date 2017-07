Mundo vive multiplicação de conflitos que se ligam ao terrorismo, alerta Guterres

Lusa 03 Jul, 2017, 13:56 | Mundo

António Guterres discursava na sessão de abertura da 49.ª Reunião do Tidewater, que termina terça-feira em Lisboa, na presença de 36 de legações de vários países, organizações internacionais, bancos, organizações não governamentais e da sociedade civil.

Numa intervenção de mais de meia hora, Guterres citou, como exemplo, os conflitos em vários países, como no Mali, Nigéria, Líbia, Somália, Iémen, Síria, Iraque e Afeganistão, guerras que "têm uma ligação crescente entre si", o que representa uma "ameaça coletiva" fruto de um fator comum: a "fragilidade" dos Estados, das instituições e das sociedades.

"Associados à fragilidade há o desemprego jovem, como no Médio Oriente, que constitui uma das mais sérias ameaças à segurança coletiva. O combate ao desemprego jovem tem de estar no centro dos planos de desenvolvimento e dos mecanismos de cooperação internacional no quadro da Agenda 2030", defendeu, criticando também a "falta de verdadeira igualdade de género".

Além dos conflitos, Guterres centrou a intervenção noutros temas "quentes" da atualidade, como os das migrações, globalização, reformas dos Estados e das organizações internacionais, financiamento da Agenda 2030 e os perigos e benefícios das novas tecnologias, sobretudo no que diz respeito à "quarta revolução industrial".

Sobre as migrações, Guterres criticou o facto de voltar a ser necessário restabelecer a integridade do regime de proteção internacional aos refugiados que, disse, "tem sido, infeliz e recentemente, altamente lesada pelas atitudes de vários Estados", com o fecho de fronteiras, a rejeição de refugiados e a violação da Lei Internacional.

"Muitas estratégias de desenvolvimento e de cooperação para o desenvolvimento não só não têm contribuído para fixar as populações, para oferecer oportunidades às pessoas, como, pelo contrário, são fatores de instabilidade e de deslocação e de movimentação por vezes caótica", alertou.

"É essencial maior eficácia da cooperação internacional no combate ao tráfico e contrabando de pessoas, que é o mais hediondo de todos os crimes, protegendo as respetivas vítimas. Não deixa de ser curioso que vemos muitos barões da droga na cadeia, mas ainda não vi prender nenhum dos líderes destes gangues internacionais, que são hoje verdadeiras multinacionais do crime e do tráfico de pessoas", alegou Guterres.

"Há aqui um défice de cooperação internacional que é preciso suprir. Mas, para combater esse fenómeno, é necessário também oferecer muito mais oportunidades de migração legal, regular", acrescentou.

Sobre a globalização, Guterres destacou que criou "enormes oportunidades" em todo o mundo, mas que também "trouxe problemas", uma vez que foi, juntamente com o progresso tecnológico, "um dos fatores do aumento das desigualdades".

"Muitos ficaram para trás. As falhas da globalização contribuíram para um fenómeno generalizado que é a quebra de confiança entre as populações e os governos e as organizações internacionais, entre elas as próprias Nações Unidas", admitiu, defendendo que o processo de reformas em curso na ONU, sobretudo no sistema de desenvolvimento da organização, pode otimizar o apoio à Agenda 2030.

Para a financiar, o secretário-geral da ONU apelou aos Estados para que continuem os esforços para que se possa atingir os 0,7% do PIB em ajuda pública ao desenvolvimento, embora considere que essa percentagem é "apenas uma pequena parte do que é indispensável" para financiar a agenda 2030.

"Em África, é maior o volume de fugas de capitais do que o de ajuda oficial ao desenvolvimento. É necessário que a comunidade internacional tenha um fortíssimo empenho na ajuda aos Estados para combater a corrupção e criar condições que evitem a evasão fiscal, os rendimentos ilícitos de capitais, a lavagem de dinheiro", sugeriu.

Em relação às novas tecnologias, Guterres salientou as vantagens, mas alertou para os perigos da "quarta revolução industrial", uma vez que a evolução tecnológica tem sido "enorme e muito rápida" e pode pôr em causa a criação de desemprego através da robotização.

"Muito poucos Estados pensam no futuro e muitos pensam apenas no curto prazo", criticou, alertando também para os perigos do ciberespaço, "área privilegiada para o crime e para a geração de conflitos entre Estados".

"Tem de ser criada uma plataforma de diálogo entre o setor privado, os Estados e organizações internacionais para saber como combater estes desafios. Estou profundamente empenhado em transformar a ONU numa organização capaz de a fornecer e manter uma cooperação extremamente desenvolvida com organizações como, por exemplo, a OCDE", concluiu.