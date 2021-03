Municípios brasileiros juntam-se para comprar vacinas

"Infelizmente, o Brasil vive um dos momentos mais desafiadores desde o início da pandemia. Nós temos assistido no Brasil ao crescimento do número de casos leves e graves da covid-19", disse em comunicado o autarca de Recife, João Campos, um dos impulsionadores do consórcio, batizado de Frente Nacional dos Prefeitos (FNP).", acrescentou.A FNP deverá ser constituída legalmente a 22 de março, podendo os municípios aderir esta semana.A iniciativa soma-se a outras que procuram travar a segunda vaga da pandemia no país e exigir respostas do governo do presidente Jair Bolsonaro, um dos líderes mundiais mais céticos em relação à pandemia.





Governadores contrariam Bolsonaro







As autoridades sanitárias dos 27 estados do Brasil pediram a imposição do recolher obrigatório noturno em todo o país, face ao colapso da rede hospitalar nas principais cidades do país, devido ao agravamento da crise sanitária.Várias regiões tomaram já a iniciativa de adotar restrições mais apertadas que as determinadas pelo Governo, incluindo o encerramento do comércio não essencial e recolher obrigatório, como acontece em algumas cidades dos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí e Paraíba, entre outros.", indicou o governador do Pernambuco num vídeo divulgado pela imprensa local.", lamentou o governador da Bahia, Rui Costa.O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, líder de uma extrema-direita negacionista, reagiu com duras críticas a essas medidas, considerando que agravarão a crise económica do país e afirmando que "o povo quer trabalhar" e "não ficar trancado em casa".

O país, que enfrenta o iminente colapso hospitalar, já ultrapassou as 255 mil mortes devido à covid-19, além de 10.587.001 casos positivos desde o início da pandemia.