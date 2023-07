Mural de Vhils para a sede da UNESCO é inaugurado hoje

A obra de Vhils, com o título "Substratum - Scratching the Surface Project", tem 31 metros de comprimento, e homenageia a política britânica Ellen Wilkinson (1891-1947), que presidiu a conferência inaugural da UNESCO, em Londres, em 1946, e o trabalho da organização para proteger o património da Humanidade, bem como a sua diversidade.Encomendada de propósito para a sede da UNESCO, com apoio do Governo português, o mural "Substratum - Scratching the Surface Project" foi esculpido por Vhils, em Paris, ao longo dos dois últimos meses.A inauguração do mural está marcada para as 19h00 de Paris (menos uma hora em Lisboa), numa sessão com a diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay, e o primeiro-ministro português, António Costa.