Nos Países Baixos, centenas de manifestantes juntaram-se na inauguração do Museu do Holocausto e acusaram o presidente israelita de genocídio. Os manifestantes consideram absurdo que o chefe de Estado que está no centro de crimes de guerra esteja na abertura do memorial. Dizem que o lugar do presidente israelita é no Tribunal Penal Internacional e pedem a libertação da Palestina.