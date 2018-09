Museu Nacional do Rio de Janeiro não tinha seguro

Foto: Marcelo Sayao - EPA

O incêndio que destruiu mais de dois séculos de história do Brasil, no domingo, marcou a cerimónia de entrega do Prémio Camões, ao escritor Germano Almeida.



Entrevistado pelo correspondente da Antena 1, Luís Baila, o ministro da Cultura do Brasil diz que está de consciência tranquila e aponta o dedo à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a entidade responsável pela gestão do museu.



Cristiane Serejo admitiu que os responsáveis do museu descartaram a contratação de uma seguradora e a criação de um grupo de funcionários autorizados a combater incêndios por falta de verbas. O Governo já anunciou a libertação de fundos de emergência para iniciar a reconstrução imediata de um novo edifício e uma campanha com o objetivo de angariar fundos privados.



No Brasil após o incêndio que destruiu o museu mais antigo do país, há uma enorme onde de indignação. A opinião pública veio para a rua protestar contra o abandono e ao desinvestimento na cultura.