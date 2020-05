Museus, bibliotecas e centros culturais da Madeira reabrem em 14 de maio

Segundo a informação divulgada pelo executivo, são também obrigatórias a desinfeção das mãos à entrada destes espaços com álcool e gel, e a limpeza e desinfeção das superfícies de contactos permanentes devem ser frequentes e ficar registadas.

Os serviços educativos permanecem suspensos em termos presenciais até que reabram as escolas, ficando assegurados, quando for caso disso, por via `on-line`.

O Governo Regional determinou igualmente que devem ser sempre cumpridas as regras de distanciamento social e que o espaçamento entre visitantes, caso haja filas de espera, deve ter pelo menos um metro. Serão também instalados postigos nas bilheteiras e nos balcões de atendimento.

O chefe do executivo, de coligação PSD/CDS-PP, Miguel Albuquerque anunciou hoje a reabertura de diversos espaços e setores, como igrejas, jardins, ginásios e praias, tendo em conta a evolução da pandemia de covid-19 no arquipélago, com apenas 90 casos de infeção registados e já com 51 doentes curados.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 269 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.114 pessoas das 27.268 confirmadas como infetadas, e há 2.422 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.