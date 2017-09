Música contemporânea portuguesa protagoniza recital em Manchester

Lusa29 Set, 2017, 14:02 | Mundo

De Fernando Lapa, o duo vai apresentar "Das Margens da Luz", uma quase sonatina para clarinete e piano, enquanto de Alexandre Delgado será tocada a composição "Langará", para clarinete solo.

Do programa constam ainda obras de Claude Debussy, Rodney Bennett e Joseph Horovitz.

Ricardo Alves iniciou os estudos musicais aos oito anos de idade com o pai, tendo prosseguido a sua formação com outros músicos, em Portugal, incluindo António Saiote, e no estrangeiro, como Guy Deplus, Michel Arrignon, Perez Piquer, Philippe Cuper, Gregory Smith e Philippe Berrod.

Segundo o perfil do clarinetista, na página da Casa da Música, Ricardo Alves é colaborador de diferentes orquestras e agrupamentos em Portugal e Espanha, nomeadamente a Orquestra Gulbenkian, a Orquestra Sinfónica da Galiza, a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música e o Remix Ensemble Casa da Música.

Como músico, tem realizado concertos a solo e em coletivo na Europa, Japão, EUA e Brasil, sendo atualmente professor no Conservatório de Música do Porto.

O concerto de sábado na igreja de St. Ann`s, em Manchester, é organizado pela Sonoris Causa, criada por Artur Pereira como uma "plataforma de apoio a jovens músicos portugueses, na sua promoção internacional".

Nascido em Lamego e radicado em Manchester desde 2008, o pianista começou os estudos musicais aos sete anos e deu o primeiro recital aos treze, tendo frequentado a Escola Superior de Música do Porto, com o pianista romeno Constantin Sandu.

Fez estudos superiores na universidade sul-africana de Stellenbosch, na Cidade do Cabo, mas em 2008 instalou-se Manchester, onde realizou um mestrado no Royal Northern College of Music e um doutoramento centrado na vida e obra de Beethoven.

Atualmente, além de professor na Universidade de Manchester, Artur Pereira dá aulas privadas de piano e apresenta-se regularmente como solista e músico de câmara no Reino Unido, em Portugal e na África do Sul.