Mustafa al-Kadhemi escapa a tentativa de assassinato

O primeiro-ministro do Iraque escapou ileso a uma tentativa de assassinato com um drone carregado com explosivos. O aparelho atingiu ontem à noite a residência de Mustafa al-Kadhemi, em plena Zona Verde de Bagdad, a área de maior segurança da capital iraquiana.