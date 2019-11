Myanmar acusado de genocídio pela Gâmbia

O Tribunal Internacional de Justiça recebeu esta segunda-feira um processo por parte da Gâmbia, onde acusa o Estado de Myanmar de genocídio durante a campanha contra a minoria muçulmana rohingya.







A Gâmbia acusa Myanmar de “matar” e “causar sérias lesões mentais e corporais”, bem como de impor “medidas que impedem nascimentos”. O procurador-geral e ministro da Justiça Abubacarr Marie Tambadou justificou o processo afirmando que a Gâmbia colocou este processo com o objetivo de fazer justiça e responsabilizar o Myanmar pelo genocídio que tem praticado.





A campanha das forças militares contra os rohingya teve início em agosto de 2017, e surgiu em resposta a um ataque. Desde que a campanha começou, mais de 700 mil rohingya fugiram de Myanmar com destino ao Bangladesh.







Esta segunda-feira, 10 organizações não-governamentais, reuniram-se com Abubacarr Tambadou, em Haia, na Holanda e anunciaram o seu apoio à Gâmbia na queixa apresentada ao Tribunal Internacional de Justiça contra as perseguições realizadas no Myanmar.







Hau Do Suan, embaixador da ONU em Myanmar, declarou que a investigação da ONU é “baseada em informação enganosa e fontes duvidosas”.