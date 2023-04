Myanmar anuncia amnistia para mais de três mil detidos

A junta, no poder desde o golpe de 2021, revelou, numa declaração, que 3.015 detidos beneficiam da medida, impulsionada pelo ano novo birmanês, ou Thingyan, celebrado entre quinta-feira e domingo.

Os militares birmaneses apenas especificaram que cinco nacionais do Sri Lanka estão entre os estrangeiros amnistiados, sem dizer que outros cidadãos do exterior beneficiam da medida.

A amnistia de presos, uma iniciativa comum em Myanmar em datas importantes, acontece depois de 168 pessoas, incluindo 40 menores, terem morrido, na sequência do bombardeamento do exército, na terça-feira, de uma aldeia no noroeste do país.

Em amnistias anteriores, a junta libertou presos políticos, mas apenas algumas dezenas entre os milhares que se encontram atrás das grades. Alguns voltaram a ser detidos.

O golpe militar de 1 de fevereiro de 2021 mergulhou Myanmar numa profunda crise política, social e económica, e abriu um capítulo de violência, com novas milícias civis a intensificarem a guerra de guerrilhas existente há décadas no país.

Em março, a ONU denunciou que mais de três mil civis foram mortos, 1,3 milhões foram forçados a abandonar as suas casas e 16 mil tornaram-se presos políticos desde o golpe, entre eles a líder do Governo deposto Aung San Suu Kyi, pondo fim a uma década de transição democrática.