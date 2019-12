Myanmar. Assembleia Geral da ONU condena atropelo de Direitos Humanos

Além de condenar o atropelo continuado de Direitos Humanos, o texto agora aprovado insta as autoridades de Myanmar a porem cobro ao incitamento do ódio contra quer os Rohingya, quer outras minorias étnicas do país maioritariamente budista.

O Governo da antiga Birmânia insiste no argumento de que as operações militares visaram responder a uma ameaça extremista.



Na resolução - adotada por 134 dos 193 países-membros da Assembleia Geral da ONU, com nove votos contra e 28 abstenções -,”.São relatadas as conclusões de uma missão internacional independente, nomeadamente “violações grosseiras de Direitos Humanos e abusos sofridos pelos muçulmanos Rohingya e outras minorias” por parte das forças de segurança de Myanmar. Tais crimes são mesmo descritos como “os mais graves à luz do Direito Internacional”.A resolução, sem força vinculativa, exorta o poder político-militar de Myanmar a proteger todos os grupos que habitam o país e a garantir a administração de justiça face a violações dos Direitos Humanos.





Confrontado com o teor da resolução,. Também de uma “aplicação seletiva e discriminatória de normas dos Direitos Humanos.

Do Suan sustentou ainda que o gesto da Assembleia Geral acaba por redundar numa “indesejável pressão política” sobre as autoridades birmanesas, sem evidenciar qualquer preocupação com “a complexa situação do Estado de Rakhine” – o teatro das atrocidades sobre os Rohingya atribuídas ao exército de Myanmar.

“Incompleto e incorreto”

, na Haia, onde a Gâmbia encabeça um grupo de dezenas de países muçulmanos que interpôs um processo contra o regime.

As autoridades do Bangladesh planeiam transferir 100 mil refugiados para a pequena ilha de Bhasan Char, na Baía de Bengala. Uma ideia rejeitada por dezenas de estruturas não-governamentais que se dedicam à ajuda humanitária.

A Nobel da Paz, caída em desgraça entre a comunidade internacional a partir da perseguição aos Rohingya, rejeitou todas as alegações de genocídio.Trata-se, nas palavras de Aung San Suu Kyi, de um “conflito armado interno” desencadeado por ataques de militantes Rohingya contra forças de segurança.Em agosto deste ano, um relatório da ONU veio acusar militares birmaneses de “empregarem sistematicamente violações, violações em grupo e outros atos violentos e forçados contra mulheres, raparigas, rapazes, homens e pessoas transgénero”.A 30 de setembro, o Bangladesh acolhia em campos de refugiados 915 mil rohingya. Destes, 80 por cento chegaram àquele país entre agosto e dezembro de 2017. O Bangladesh anunciou em março deste ano a intenção de fechar as fronteiras a mais elementos da etnia muçulmana.

