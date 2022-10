Myanmar. Ataque aéreo contra minoria étnica mata 60 pessoas

Os meios de comunicação do Myanmar afirmaram que o ataque aéreo matou civis, cantores locais proeminentes e oficiais do Exército de Independência de Cachim.



Estavam presentes entre 300 e 500 pessoas no evento, que celebrava o 62º aniversário da fundação da Organização da Independência de Cachim (KIO), quando foram lançadas quatro bombas por aviões militares.



A organização política diz não ter dúvidas de que o ataque aéreo foi intencional, classificando-o de um crime de guerra "desumano".



Várias fontes afirmaram que os militares não autorizaram os feridos a abandonarem o local, apesar de muitos deles necessitarem de cuidados médicos urgentes.



Em comunicado, o gabinete das Nações Unidas em Myanmar disse estar "profundamente preocupado", uma vez que considera o "uso excessivo e desproporcional da força" pelos militares contra civis desarmados como algo "inaceitável".







A KIO luta há décadas contra os militares de Myanmar e apoiou a resistência contra o golpe de fevereiro do ano passado, que derrubou o governo de Aung San Suu Kyi. Desde então, a violência no país tem crescido substancialmente, com o surgimento de movimentos de oposição por todo o país, aos quais os militares reagem com força letal. De acordo com a Associação de Assistência aos Prisioneiros Políticos, cerca de 2.370 pessoas foram mortas e mais de 15.900 presas desde o golpe militar.





A confirmar-se o número de vítimas do ataque aéreo de Cachim, este foi o ataque mais mortífero desde que os militares tomaram o poder. O incidente ocorreu três dias antes de os ministros dos Negócios Estrangeiros do sudeste asiático realizarem uma reunião especial para discutir exatamente o aumento da violência em Myanmar.