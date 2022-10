Myanmar. Ataques aéreos matam 80 pessoas da minoria étnica kachin

O ataque surge três dias antes de os ministros dos negócios estrangeiros do sudeste asiático realizarem uma reunião especial na Indonésia para discutir o aumento da violência em Myanmar (antiga Birmânia).

O número de baixas na celebração de domingo à noite, promovida pela Organização para a Independência de Kachin, no estado de Kachin, no norte do país, parece ser o maior num único ataque aéreo desde que os militares tomaram o poder, em fevereiro de 2021, através de um golpe de Estado que derrubou o governo eleito de Aung San Suu Kyi.

Os relatórios iniciais colocaram o número de mortos em 60, mas mais tarde um novo balanço elevou-o para 80, além de 100 feridos.

Um porta-voz da Associação de Artistas de Kachin disse à agência de notícias Associated Press que aviões militares lançaram quatro bombas sobre a celebração, onde estavam presentes entre 300 a 500 pessoas.

O coronel Naw Bu, porta-voz do Exército da Independência de Kachin, disse por telefone que soldados, músicos, proprietários de empresas mineiras de jade e civis estavam entre os mortos.

Foi impossível confirmar independentemente as informações, embora os "media" associados aos kachin tivessem publicado vídeos mostrando o que diziam ser o rescaldo do ataque.

O gabinete de informação do governo militar confirmou, em comunicado, que houve um ataque ao que descreveu como o quartel-general da 9.ª Brigada do Exército da Independência de Kachin, chamando-lhe uma "operação necessária", em resposta a atos "terroristas" levados a cabo pelo grupo étnico.

O governo classificou de "rumores" as informações sobre o elevado número de mortos, e negou que os militares tivessem bombardeado um concerto e que músicos e membros da audiência estivessem entre os mortos.

A representação das Nações Unidas em Myanmar disse em comunicado que estava "profundamente preocupada e entristecida" com os relatos dos ataques aéreos.

Hpakant, no estado de Kachin, é o centro da maior e mais lucrativa indústria mineira de jade do mundo, da qual tanto o Governo como os rebeldes obtêm receitas.