Myanmar. Forças de segurança matam menina de sete anos

Khin Myo Chit, estava ao colo do pai quando foi atingida. Mais duas pessoas morreram durante esta operação. De acordo com a agência de notícias Myanmar Now , a menina de sete anos,Mais duas pessoas morreram durante esta operação.





Em declarações à BBC , a irmã mais velha de Khin Myo Chit, May Thu Sumaya, explica como tudo se passou. Refere que a polícia estava a revistar várias casas e que arrombaram a porta. De seguida, perguntaram ao pai "se estava mais alguém em casa".





O homem, U Maung Ko Hashin Bai, respondeu que estava sozinho e as autoridades acusaram-no de mentir, tendo começado a revistar a casa. Foi nesse momento que a menina correu para junto do pai para se sentar ao seu colo. "Nessa altura eles dispararam e atingiram-na", conta a irmã.







A menina morreu no município de Chan Mya Thazi, na cidade de Mandalay, na sequência dos ferimentos. O irmão de 19 anos foi espancado e detido.







A Associação de Assistência aos Prisioneiros Políticos (AAPP) um grupo que se dedica a contabilizar as mortes e detenções no Myanmar desde o golpe de estado, adiantou que a criança morreu depois de ter sido atingida com um tiro no estômago.







“Estamos horrorizados com o facto de as crianças continuarem a ser alvo destes ataques fatais contra manifestantes pacíficos”, assinalou a organização Save the Children, que estima que pelo menos 20 crianças já tenham morrido às mãos dos militares nos últimos dois meses.







“A segurança das crianças deve ser protegida em todas as circunstâncias. Mais uma vez, apelamos às forças de segurança para que acabem de imediato com estes ataques mortais”, acrescenta a organização.







De acordo com a Save the Children, Tun Tun Aung, um rapaz de 14 anos, foi assassinado também em Mandalay por forças de segurança do Myanmar na última segunda-feira. O menor não estava envolvido diretamente em nenhum protesto ou manifestação e estava perto de casa quando foi atingido.





A organização alerta ainda para a situação de pelo menos 17 crianças que foram arbitrariamente detidas pelas autoridades da antiga Birmânia.





PRESS RELEASE: Save the Children is horrified by the killing of a 14-year-old boy by security forces in #Myanmar. Death toll of children rises to over 20, with at least 17 children still held in arbitrary detention. https://t.co/xo8C2v6Npa — Save the Children Global Media (@Save_GlobalNews) March 23, 2021







Na terça-feira, o porta-voz do Exército Zaw Min Tun lamentou a morte de um total de “164 manifestantes” desde que começou a contestação ao golpe militar. “Eles também são nossos cidadãos”, acrescentou. De acordo com a AAPP, pelo menos 275 pessoas morreram em Myanmar desde o início dos protestos.





O porta-voz do Exército acusou ainda a imprensa de promover “notícias falsas” e espalhar agitação, tendo ameaçado os jornalistas de eventuais processos caso estejam em contacto com autoridades do anterior Governo de Aung San Suu Kyi.







1 de fevereiro de 2021, com a imposição do estado de emergência durante um ano. O Exército alegou que houve “fraude eleitoral” nas eleições de novembro e deteve Aung San Suu Kyi, líder de facto do país, entre outros governantes e deputados. golpe de Estado em Myanmar ocorreu aO Exército alegou que houve “fraude eleitoral” nas eleições de novembro e deteve Aung San Suu Kyi, líderdo país, entre outros governantes e deputados.





Esta iniciativa militar pôs fim a vários anos de esforços no sentido de tentar estabelecer uma democracia naquele país do sudeste asiático. Antes disso, o Exército de Myanmar ocupou o poder no país entre 1962 e 2011.







Os líderes militares prometeram que este estado de emergência duraria um ano e que em breve seriam agendadas novas eleições, mas ainda não estabeleceram nenhuma data.







Na segunda-feira,contra os manifestantes. Nesta lista consta o nome do Min Aung Hlaing, o comandante que lidera a junta militar.