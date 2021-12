Myanmar. Fotojornalista morre uma semana depois de ser preso

Mais de uma centena de jornalistas já foram detidos durante protestos contra o regime militar que depôs Aung San Suu Kyi, eleita pelo povo de Myanmar para governar o país. Apenas metade destes jornalistas foram libertados. Naing estava, na sexta-feira, a fotografar uma das maiores manifestações contra o regime militar.

Tratava-se de uma manifestação silenciosa em que foi pedido às pessoas que não saíssem das suas casas, deixando as ruas de Myanmar vazias durante seis horas. Naing não é o primeiro cidadão a morrer detido pelo regime militar. Apesar de não haver números conclusivos, uma boa parte das vítimas mortais são ativistas apoiantes de Aung San Suu Kyi e membros do partido Liga Nacional da Democracia.



De acordo com vários grupos de defesa de direitos humanos, os detidos têm sido sujeitos a tortura e os jornalistas têm sido um alvo frequente das detenções, já que os militares no poder tentam impedir a circulação de informação sobre Myanmar. Exemplo disso é o encerramento de muitos órgãos de comunicação, com os seus membros a serem permanentemente ameaçados com ordem de prisão.



Soe Naing tinha trabalhado nos últimos meses nos protestos contra os militares em Myanmar e foi levado para o centro de detenção da zona de Yangon. A família foi informada da morte nesta terça-feira, numa informação prestada por pessoas próximas do jornalista, que quiseram manter o anonimato, por medo de represálias.



A Repórteres Sem Fronteiras, organização sedeada em Paris, escreveu nas redes sociais, dizendo-se “incrédula” por saber que Naing foi raptado pelos militares enquanto fazia a cobertura de um protesto e morreu depois de um interrogatório violento.



Soe Naing deixa mulher e um filho de quatro e a situação do fotógrafo que o acompanhava ainda não é conhecida. O Comité para a Proteção de Jornalistas pediu esta terça-feira a libertação imediata de Aung San Lin, repórter da Voz Democrática de Burma, uma estação televisiva e serviço online de informação.



Foi revelado que San Lin foi preso a 11 de dezembro, logo depois de uma reportagem que dava conta que o exército tinha incendiado as casas de três apoiantes do partido de Aung San Suu Kyi.