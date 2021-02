Myanmar. Junta Militar acusa manifestantes de violência e ataques à polícia

Na primeira conferência de imprensa após o golpe de Estado de 01 de fevereiro, o porta-voz do exército, Zaw Min Tun, disse que os manifestantes, que são contra a junta militar, estão a ameaçar militares para estes se juntem ao movimento de desobediência civil.

Zaw Min Tun justificou novamente a revolta militar com a alegada fraude eleitoral nas eleições de novembro passado e reiterou a promessa de que se irão realizar novas eleições e entregar o poder ao vencedor, no prazo de um ano, segundo o canal BBC.

Esta primeira conferência de imprensa teve lugar na capital de Myanmar, Naypyidaw, mas muitos meios de comunicação locais decidiram não comparecer, em protesto contra os militares, que já governaram o país com mão de ferro entre 1962 e 2011.

As declarações dos militares surgem depois de as forças de segurança terem sido criticadas pelas Nações Unidas e outros países por causa do uso excessivo da força na dispersão dos protestos, com canhões de água, balas de borracha e munições verdadeiras.

A polícia birmanesa apresentou hoje uma nova queixa contra Suu Kyi, por alegada violação da lei sobre catástrofes naturais, disse o seu advogado, Khin Maung Zaw, à agência de notícias Efe.

A Prémio Nobel da Paz e conselheira de Estado, que se encontra em prisão domiciliária desde o golpe militar, foi acusada, a 03 de fevereiro, de ter importado ilegalmente um aparelho telefónico, o que implica uma pena máxima de três anos de prisão.

O Presidente, Win Myint, também preso, é acusado de ter violado as medidas de distanciamento social impostas por causa da pandemia de covid-19, ao organizar um comício de campanha eleitoral que contou com a presença de mais de 30 pessoas.

Segundo o órgão de comunicação social Myanmar Now, a polícia usou novamente hoje canhões de água e disparou balas de borracha contra manifestantes, em Myaung Mya, a cerca de 184 quilómetros a sudoeste de Rangum, a cidade e o centro económico mais populoso do país.

Outros protestos em Rangum, embora em menor número do que noutros dias, ocorreram perto do Banco Central, dos escritórios das Nações Unidas e da Embaixada dos Estados Unidos, entre outros sítios.

As manifestações contaram com a presença de monges, que levavam bandeiras contra o golpe militar, lembrando a muitos a Revolução do Açafrão de 2007 contra os militares, que foi liderada pelos monges budistas.

Muitos participantes levavam cartazes de Suu Kyi, 75 anos, que já passou 15 anos em prisão domiciliária, durante o domínio da anterior junta militar, enquanto outros se revoltaram juntando-se ao movimento de desobediência civil.

As Nações Unidas, os Estados Unidos e a União Europeia apelaram à libertação dos detidos em Myanmar e à restauração do governo eleito nas urnas em novembro passado, exigindo também que o direito ao protesto pacífico fosse respeitado.

A porta-voz adjunta da ONU, Farhan Haq, disse hoje que a enviada especial daquela organização para a Birmânia, Christine Schraner Burgener, teve uma conversa telefónica com o número dois da junta birmanesa, Soe Win, para lhe pedir que respeite o direito dos manifestantes.

"Ela disse aos militares birmaneses que o mundo está a assistir a uma resposta excessiva (às manifestações) que terá, provavelmente consequências graves", disse Haq, de acordo com um comunicado da ONU.

Os birmaneses também receiam que possa haver outro apagão na Internet esta noite, como aqueles que as autoridades provocaram nas duas últimas noites e também nos dias 1 e 6 de fevereiro.

A junta militar também bloqueou redes sociais, como o Facebook e o Twitter, embora muitos contornem a proibição através de programas VPN, e alterou leis para reduzir os direitos fundamentais e permitir detenções arbitrárias.

Liderada pelo chefe das Forças Armadas, Min Aung Hlaing, a junta justificou a tomada do poder com uma alegada fraude eleitoral nas eleições de novembro passado, nas quais a Liga Nacional para a Democracia, partido liderado por Suu Kyi, foi o vencedor, tal como em 2015.

Um total de 426 pessoas foram presas desde a revolta militar, das quais 391 ainda se encontram detidas, de acordo com os últimos dados recolhidos pela Associação de Assistência aos Prisioneiros Políticos (AAPP).