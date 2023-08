Myanmar. Junta militar concede perdão parcial a Aung San Suu Kyi

Suu Kyi foi acusada de incitamento, fraude eleitoral e corrupção, sendo condenada a mais de 30 anos de prisão. Aung San Suu Kyi está presa desde 1 de fevereiro de 2021, depois de ter sido deposta pelo exército de Myanmar. O anúncio dos militares explicou que foram perdoadas cinco acusações como parte de uma amnistia, apesar de Aung San Suu Kyi continuar acusada de mais 14 crimes. Win Myint, presidente deposto também viu dois crimes a serem perdoados.





“O presidente do conselho de administração do Estado perdoa a Dama Aung San Suu Kyi, que foi condenada por tribunais relevantes”, explicou o anúncio televisivo em Myanmar.



O perdão da junta militar acontece como parte de uma amnistia para mais de sete mil detidos por motivos religiosos.



De acordo com associações de presos políticos, perto de 20 mil pessoas estão presas. Qualquer indivíduo que coloque em causa o poder da junta militar pode ser detido.



Aung San Suu Kyi tem estado em prisão domiciliária e continua a tentar combater nos tribunais as acusações feitas contra si. Os contornos do julgamento são pouco conhecidos, uma vez que os meios de comunicação têm acesso vedado e o advogado da antiga governante foi proibido de falar com jornalistas.



As Nações Unidas pediram a libertação de Aung San Suu Kyi e grupos de defesa dos Direitos Humanos criticaram as acusações, que dizem ter motivações políticas. Um dos advogados de defesa classificou-as mesmo como “absurdas”. “O presidente do conselho de administração do Estado perdoa a Dama Aung San Suu Kyi, que foi condenada por tribunais relevantes”, explicou o anúncio televisivo em Myanmar.De acordo com associações de presos políticos, perto de 20 mil pessoas estão presas. Qualquer indivíduo que coloque em causa o poder da junta militar pode ser detido.Aung San Suu Kyi tem estado em prisão domiciliária e continua a tentar combater nos tribunais as acusações feitas contra si. Os contornos do julgamento são pouco conhecidos, uma vez que os meios de comunicação têm acesso vedado e o advogado da antiga governante foi proibido de falar com jornalistas.As Nações Unidas pediram a libertação de Aung San Suu Kyi e grupos de defesa dos Direitos Humanos criticaram as acusações, que dizem ter motivações políticas. Um dos advogados de defesa classificou-as mesmo como “absurdas”.