Myanmar. Junta militar executa quatro ativistas pró-democracia

São as primeiras execuções em Myanmar em quase 50 anos. Apesar dos pedidos de clemência pelos quatro ativistas, a junta militar que governa o país confirmou a execução dos quatro homens, que acabaram por ser enforcados de acordo com “procedimentos legais”.A razão para as execuções prende-se com a realização e a organização de “atos terroristas violentos e desumanos”, de acordo com palavras do jornal Daily Mirror, apesar de não explicar quando o grupo foi executado.“Castigá-los com a morte é uma maneira de governar o país através do medo”, disse Min à Associated Press.No grupo de homens executados estão Phyo Zeya Thaw, um antigo advogado ligado à líder Aung San Suu Kyi, da Liga Nacional para a Democracia. Também conhecido como Maung Kyaw, o antigo advogado foi condenado em janeiro pela junta militar por possessão de explosivos, atentados bombistas e financiamentos do terrorismo em Myanmar.Em resposta à execução, a mulher de Thaw disse à Associated Press que a junta militar tem de ser responsabilizada pelas mortes. “Eles têm de pagar”.A embaixada norte-americana em Myanmar já reagiu às execuções e ofereceu condolências às famílias dos homens executados, condenando a ação dos militares. “Condenamos as execuções pela Junta militar de ativistas pró-democracia e políticos eleitos por viverem as suas liberdades fundamentais”.A China, aliada de longa data de Myanmar, recusou comentar as execuções, com o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros a dizer que Pequim nunca interfere nos assuntos internos de outros países.Phyo Zeya Thaw foi preso em Novembro do ano passado. A detenção foi baseada em declarações de detidos, acusados de alvejarem oficiais de segurança do país. Thaw foi também acusado de ser uma parte crucial numa rede que a junta militar diz ter levado a cabo ataques terroristas em Yangon, a maior cidade de Myanmar.Kyaw Min Yu, de 53 anos, também foi executado. Yu era um ativista pró-democracia e foi detido e condenado por violação das leis de contraterrorismo de Myanmar. Yu fez foi também um dos líderes do grupo de estudantes geracionais, que em 1988 dirigiu um fracassado levantamento popular contra os militares.Os outros dois executados são Hla Myo Aung e Aung Thura Zaw, que foram condenados por torturar e matar uma mulher em março de 2021, por, alegadamente, acreditarem ser uma informadora militar.A Human Rights Watch, pelas palavras de Elaine Pearson, já veio a público dizer que o processo que levou à execução destes quatro homens foi injusto e teve motivações políticas. “A barbárie da junta militar e a falta de respeito pela vida humana têm como objetivo sufocar os ânimos do grupo de protesto contra o golpe militar”.Thomas Andrews, das Nações Unidas, já havia condenado a decisão de executar os quatro ativistas e pediu agora uma forte resposta da comunidade internacional.“Estou indignado e devastado pelas notícias de que a junta militar executou patriotas de Myanmar e combatentes pelos direitos humanos e pela decência. Estes homens foram julgados, condenados e sentenciados por tribunais militares sem terem a oportunidade de recorrer e aparentemente não tiveram aconselhamento legal, o que viola a lei internacional de direitos humanos”.O ministro dos Negócios Estrangeiros de Myanmar rejeitou as acusações da comunidade internacional e disse que os julgamentos foram justos e que ficou provado que Phyo Zeya Thaw e Kyaw Min Yu eram as “mentes criminosas” que orquestraram atos terroristas contra civis inocentes para agitar a paz e estabilidade do país.“Mataram pelo menos 50 pessoas”, disse o porta-voz militar, major-general Zaw Min Tun, numa conferência de imprensa.O golpe de Estado militar levado a cabo no ano passado tem levado a que organizações não-governamentais receiem a iminência de uma guerra civil em Myanmar.