Myanmar. Junta reforça presença nas ruas após dias de protestos e de desobediência civil

A embaixada dos Estados Unidos alertou os seus cidadãos no país a permanecer em casa e admitiu cortes prováveis nas comunicações na sequência das movimentações das tropas.







Pouco depois da meia-noite, hora local, foram reportados cortes de internet em todo o país, com as quatro redes nacionais de telecomunicações a revelarem-se inacessíveis.







Várias embaixadas de países ocidentais exortaram entretanto o exército birmanês a "não recorrer à violência".

"Apelamos às forças de segurança para não recorrerem à violência contra os manifestantes e os civis que protestam contra o derrube do seu Governo legítimo", escreveram na rede Twitter as representações diplomáticas dos Estados Unidos, do Canadá e de vários países da União Europeia.





Este domingo registaram-se disparos sobre centenas de pessoas que protestavam em Myitkyina, capital do estado do norte de Kachim, contra a tomada da principal central elétrica local pelos militares.







As imagens, transmitidas em direto na rede Facebook, não permitem perceber se foram disparadas balas de borracha ou se se tratou de fogo real.







Cinco jornalistas presentes no local foram detidos.







Com o passar das horas, veículos armados foram estacionados na capital comercial do país, Rangum, em Myitkyina e em Sittwe, capital do estado de Rakhine, como mostraram imagens captadas pelos media locais.







Foi o maior movimento de tropas registado no país desde o golpe de Estado de 1 de fevereiro.

Protesto civil sem violência



Desde essa data, a Junta militar enfrenta protestos em massa geralmente pacíficos nas ruas de praticamente todas as cidades, além de uma greve geral que ameaça paralisar o país.





O movimento de desobediência civil parou os comboios, depois dos funcionários se terem recusado a pegar ao serviço e de multidões furiosas terem enfrentado os militares enviados para os obrigar a trabalhar.





Tal como em Kachim, os militares assumiram o controlo de centrais energéticas de várias cidades, mas enfrentam a oposição de centenas de milhares de habitantes locais.







"Isto tem o potencial de afetar funções vitais", referiu à Agência Reuters um analista presente em Myanmar, Richard Horsey, do Grupo Internacional de Crises. "Os militares podem substituir engenheiros e médicos, mas não os controladores das linhas de energia ou os banqueiros", sublinhou.





Horsey afirmou que vários departamentos governamentais pararam toda a actividade.

Face à impotência apesar da lei marcial, das ordens de regresso ao trabalho e das detenções em massa, o exército deu a si mesmo no sábado, 13 de fevereiro, poderes para deter pessoas e realizar buscas domiciliárias sem mandado judicial.





As ruas estão cheias de centenas de milhares de pessoas, desde os trabalhadores dos caminhos de ferro até estudantes. Em Rangum, a maior cidade do país, os protestos são os maiores da última década.





Pessoas, autocarros e motociclos misturam-se numa cacofonia de gritos e de buzinas. Muitos manifestantes carregam cartazes com imagens de Aung San Suu Kyi.





Ameaça das divindades



Os protestos têm igualmente integrado diariamente os influentes mediums, feiticeiros e adivinhos birmaneses, com máscaras tradicionais dos deuses ou uma coroa dourada e empunhando cartazes com o rosto de Aung San Suu Kyi ou com a frase "Lutem pela democracia".







Deixam um importante aviso à Junta, como porta-vozes das 37 grandes Nats, ou divindades, veneradas pelos birmaneses.







"Os Nats não querem um regime militar", afirma à Agência France Presse a médium Achaintan Man Gay Oo, de 48 anos. "Basta ver as suas caras zangadas que estão a adotar, como medida do seu descontentamento", acrescenta.





As divindades "querem ainda a libertação da Mãe Suu e do Presidente", acrescenta. Aung San Suu Kyi, secretária-geral da Liga Nacional pela Democracia (NDL), conselheira de Estado e Presidente de facto, símbolo da luta pela democracia birmanesa após anos de ditadura militar, tem estado alegadamente sob prisão domiciliária.







Mais de 384 pessoas foram detidas nos últimos dias, sobretudo em raides militares nocturnos.







Em muitos bairros a segurança das ruas está a ser assumida por grupos vigiliantes civis, preocupados não apenas com os raptos e detenções, mas também com a subida de crimes, depois da Junta militar ter anunciado, sexta-feira, a libertação de 23.000 detidos.







"Achamos que os militares pretendem provocar a violência com estes criminosos, infiltrando-os nos protestos pacíficos", explicou um residente de Rangum, lembrando o corrido nas manifestações pró-democracia de 1998.





O partido de Suu Kyi, o NDL, obteve uma vitória inequívoca em novembro de 2020, num escrutíneo que os militares denunciaram como fraudulento. As acusações foram desmentidas pela Comissão Eleitoral.