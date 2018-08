Myanmar. Nobel da Paz Aung San Suu Kyi devia ter-se demitido", aponta responsável da ONU

Andreia Martins - RTP30 Ago, 2018, 12:26 / atualizado em 30 Ago, 2018, 12:30 | Mundo

A poucos dias de abandonar o cargo de alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein considera que a Nobel da Paz deveria ter-se demitido na sequência da campanha militar contra a minoria muçulmana no país. Considera que as tentativas de se desculpar foram “profundamente lamentáveis”.







“Ela estava numa posição em que poderia ter feito alguma coisa. Podia ter ficado calada, ou ainda melhor, podia ter-se demitido. Não havia necessidade de ser a porta-voz do exército birmanês. Não tinha de vir dizer que tudo se trata de um icebergue de desinformação. Foram invenções”, disse o responsável das Nações Unidas em declarações à televisão britânica.





Estas palavras surgem após a divulgação de um relatório das Nações Unidas onde vários militares birmaneses são acusados de perseguição e genocídio. O mesmo documento culpa também Aung San Suu Kyi por ter falhado na prevenção de tais atos de violência.







As conclusões deste relatório não foram reconhecidas pelo Governo birmanês, considerando que as conclusões são “críticas unilaterais”. Na quarta-feira, perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o secretário-geral da organização, António Guterres, exigia a responsabilização dos líderes e militares birmaneses pela "horrenda perseguição" dos muçulmanos rohingya.





Ainda que não exerça qualquer poder sobre o exército, a líder laureada com o Nobel da Paz tem enfrentado várias pressões no sentido de condenar as ações perpetradas pelos militares desde que ocupa um cargo de relevância naquele país, tendo sido eleita em 2015 como 1ª Conselheira de Estado do Myanmar.



Prémios retirados





Entre 1989 e 2010, Suu Kyi passou 16 anos em prisão domiciliária por imposição do Governo militar birmanês. Durante décadas, foi ativista defensora da democracia, uma personalidade vista como uma heroína e defensora dos Direitos Humanos, líder do movimento pró-democrático Liga Nacional pela Democracia.





No entanto, desde que a violência sectária começou no país, a responsável recusa-se a reconhecer a perseguição dos rohingya e até mesmo a dizer o nome desta minoria muçulmana. Em várias ocasiões, faz questão de lembrar que a violência atinge a minoria étnica mas também os budistas são “sujeitos a violência”.





A ausência de uma condenação clara dos atos perpetrados pelos militares e a atitude passiva da líder já levou à retirada de sete prémios internacionais atribuídos nas últimas décadas a Aung San Suu Kyi. Ontem, a comissão do prémio Nobel da Paz informava que o prémio atribuído à birmanesa em 1991 não lhe pode ser retirado.





Em declarações à CNN, o diretor do Instituto Nobel, Olav Njolstad, explicava que não existem cláusulas nos estatutos do Nobel que permitam retirar um prémio atribuído.





Desde agosto de 2017, mais de 700 mil rohingya fugiram do Myanmar em direção ao Bangladesh. Grande parte destes refugiados encontra-se em campos na zona de Cox’s Bazar. Ainda antes da crise humanitária destes 12 últimos meses, cerca de 400 mil rohingya já tinham fugido para o Bangladesh.





A minoria muçulmana conta com cerca de um milhão de pessoas, é originária der povoações no norte do Estado de Rakhine, perto da fronteira com o Bangladesh. O grupo étnico é perseguido há várias décadas no Myanmar, onde grande parte da população professa o budismo. A presença deste grupo no norte do país é vista como uma “ocupação ilegal” de território birmanês.





Por vários anos os rohingya têm lutado pelo reconhecimento da cidadania que lhes é negada pelo Governo do Myanmar, bem como pela plena liberdade de movimento e de acesso a bens e serviços básicos, de que não dispõem enquanto cidadãos daquele país.