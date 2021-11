Myanmar. Novas acusações contra líderes da oposição

De acordo com o jornal oficial Global New Light of Myanmar, controlado pela junta militar no poder, os 16 arguidos foram acusados pela Comissão Eleitoral de se envolverem em "ações ilegais para impedir eleições livres e justas" nas eleições legislativas de novembro de 2020, cujos resultados foram anulados.Este partido, ao qual Suu Kyi e Win Myint pertencem, venceu as eleições por esmagadora maioria, num processo apoiado por observadores internacionais, mas que as autoridades militares rejeitaram desde o início e acabou por conduzir ao golpe em 01 de fevereiro.Também, juntamente com outros membros da comissão eleitoral da altura, e antigos governadores locais e regionais.Esta acusação vem juntar-se a uma série de acusações contra Suu Kyi, como importação ilegal de "walkie-talkies", violação de regulamentos pandémicos, incitamento e corrupção.Suu Kyi, de 76 anos, tem estado praticamente isolada desde a detenção, em 2 de fevereiro, na sequência do golpe militar e detenção de vários líderes políticos.





Libertação de Danny Fenster explicada







Entretanto, a junta militar justificou a libertação do jornalista norte-americano Danny Fenster, detido em maio e condenado a 11 anos de prisão, por razões humanitárias e para manter "relações amigáveis" entre os dois países, de acordo com o The Global New Light of Myanmar.Numa breve nota, o jornal indicou que o perdão do jornalista de 37 anos, detido em maio quando tentava deixar o país, foi concedido na sequência de um pedido do antigo governador dos Estados Unidos Bill Richardson, bem como do japonês Hideo Watanabe e Yohei Sasakawa, presidente da Associação de Amizade Japonesa da Birmânia e enviado da Birmânia para a reconciliação nacional, respetivamente.Uma fotografia do encontro entre o líder da junta, general Min Aung Hlaing, e Bill Richardson, na segunda-feira, na capital birmanesa, Naypyidaw, fez a primeira página dos meios de comunicação pró-governamentais.