Myanmar. Parlamento rejeita proposta de Suu Kyi

Esta terça-feira, o Parlamento de Myanmar iniciou a votação de uma série de propostas de lei. Os deputados do Parlamento vetaram várias mudanças apoiadas pelo partido que está no poder, que pretendiam alterar a Constituição de 2008.







A proposta de lei apresentada no primeiro dia de votação iria reduzir o papel dos militares na política, através da redução gradual do número de deputados da área militar, durante um período de 15 anos. A Constituição de Myanmar garante aos militares um quarto dos assentos do Parlamento.





A mesma proposta pretendia abolir a secção que nomeia o “comandante supremo das Forças Armadas”. Os militares exercem ainda um poder considerável em decisões como a nomeação dos ministros da Defesa, Fronteira e Assuntos Internos.





A Presidente de Myanmar pretende executar uma reforma constitucional antes das eleições previstas para o final deste ano, uma vez que a Constituição tem sido criticada por ser um “obstáculo às esperanças democráticas”, refere a Reuters.

O surgimento da proposta de lei

O Governo de Aung San Suu Kyi está sob pressão estrangeira devido a uma repressão militar que acontece no país desde 2017 contra a minoria muçulmana rohingya.







Myanmar foi acusado de genocídio pelo Tribunal Internacional de Justiça, em Haia, que decidiu que o país deveria tomar medidas para proteger a população muçulmana rohingya de “perseguições e atrocidades”.







A decisão do tribunal obriga o Estado de Myanmar a tomar medidas de forma a terminar com os ataques ao grupo muçulmano rohingya e a apresentar um relatório dentro de quatro meses.





O tribunal ordenou que o Governo de Myanmar exercesse a sua influência nos grupos militares e noutros grupos armados para impedir que sejam mortos mais membros da minoria, que se causem “danos corporais ou mentais aos membros do grupo, infligindo deliberadamente condições de vida ao grupo que pretendiam causar a sua destruição física, no todo, ou em parte”.







O genocídio da minoria étnica rohingya foi um duro golpe para Suu Kyi que perdeu popularidade e viu serem-lhe retirados vários prémios de direitos humanos.







A vencedora do prémio Nobel da Paz perdeu mais de oito prémios, incluindo a condecoração da City of London Corporation, que decidiu retirar à líder do Governo de Myanmar o Prémio Honorário da Liberdade – a maior distinção concedida pelo comité político da capital britânica – que lhe tinha sido entregue em 2017.