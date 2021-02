Myanmar. Polícia abre fogo sobre manifestantes pró-democracia e faz dois mortos

I condemn the use of deadly violence in Myanmar.



The use of lethal force, intimidation & harassment against peaceful demonstrators is unacceptable.



Everyone has a right to peaceful assembly. I call on all parties to respect election results and return to civilian rule. — António Guterres (@antonioguterres) February 21, 2021

Entre, segundo voluntários e jornalistas das agências Reuters e AFP no local.De acordo com a CNN, foi também lançado gás lacrimogéneo sobre as multidões para as dispersar, naquele que foi o 16.º dia consecutivo de protestos.A nova onda de violência ocorreu depois de, na sexta-feira,que têm marcado as últimas semanas em Myanmar.A população está a manifestar-se contra a tomada de poder pelas forças militares a 1 de fevereiro, na tentativa de retirar da liderança Aung San Suu Kyi, que em 2015 venceu as primeiras eleições democráticas em Myanmar após décadas de ditadura.O golpe militar deste mês foi imediatamente contestado pela população e originou os maiores protestos em décadas no país asiático, com milhares de pessoas a pedir que Suu Kyi seja libertada e que o poder seja de novo colocado nas mãos dos civis em prol da democracia.Desde 1 de fevereiro, segundo o grupo de defesa dos Direitos Humanos Assistance Association for Political Prisoners.O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fez este domingo mais um apelo à paz no país. “Condeno o uso de violência fatal em Myanmar.Peço a todas as partes que respeitem os resultados eleitorais e regressem ao governo civil”, escreveu no Twitter.

Facebook elimina página das forças militares

Este domingo, o Facebook disse ter eliminado da rede social a página oficial das forças militares de Myanmar. “Em linha com as nossas políticas globais, removemos a página do Tatmadaw [nome oficial das forças armadas] por repetidas violações dos padrões que proíbem o incitamento à violência e a coordenação para provocar danos a outros”.

A medida do Facebook chega numa altura em que a internet em Myanmar está bloqueada pelo sétimo dia consecutivo.Mas nem as medidas militares nem a violência dos protestos parece parar a vontade da população de lutar pela democracia que tanto demorou a conquistar., assegurou ontem aos jornalistas uma das participantes.No sábado, conforme os manifestantes se foram juntando nas duas maiores cidades do país, Yangon e Mandalay, começou a ser noticiada a detenção do ator Lu Min, uma das seis celebridades que as forças armadas procuravam por alegadamente encorajar os civis a juntarem-se aos protestos pró-democracia. A pena por essa infração poderá valer até dois anos de prisão.