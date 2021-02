Myanmar. Profissionais de saúde em greve contra o golpe de Estado

A pandemia da Covid-19 e as restrições impostas em Myanmar (antiga Birmânia) são um dos panos de fundo na origem do golpe de Estado esta semana. Mas a população tem contestado o golpe militar no país.





Depois de dezenas de pessoas protestarem contra o golpe militar ao som de buzinas de automóveis e batendo em panelas, em vários bairros da capital, Naypyidaw, durante o qual se ouviram apelos à libertação da líder eleita do país, Aung San Suu Kyi - detida pelo Exército na segunda-feira -, vários profissionais de saúde juntaram-se também à mobilização.



Médicos, enfermeiros e pessoal de saúde de 74 hospitais e centros de saúde apoiam uma greve de protesto contra o golpe de Estado no país, segundo os organizadores da ação de desobediência civil, e recusam-se a trabalhar para o regime militar.





"Nós apenas seguimos e obedecemos às ordens do nosso Governo eleito democraticamente", lê-se numa declaração publicada na página de Facebook do Movimento pela Desobediência Civil, que em menos de 24 horas conseguiu adquirir mais de 150 mil subscritores.

"Deixaremos de ir trabalhar nos hospitais que se encontram agora sob uma autoridade militar ilegítima", acrescentaram.





A convocatória foi lançada um dia antes por um grupo de médicos da cidade de Mandalay, no norte do país, defendendo que o pessoal de saúde não deveria trabalhar para um "governo golpista".





"Vamos protestar pacificamente com uma campanha de desobediência civil a partir de 3 de fevereiro e fazemos um apelo aos restantes médicos para que se juntem ao protesto contra o Governo", podia ler-se no texto, assinado por funcionários de um hospital pediátrico na capital, Naypyidaw.



O Movimento de Desobediência Civil foi iniciado por um grupo de ativistas, Yangon Youth Network, "como resposta imediata" ao golpe.

Golpe militar e greve atrasam resposta à Covid-19





Para além das questões democráticas e políticas que surgem com o golpe de Estado, os profissionais de saúde afirmam estar preocupados com a resposta de Myanmar à pandemia e o processo de vacinação, que começou a 27 de janeiro no país.





"Fiquei muito aliviado quando recebi a vacina há uns dias. Mas o nosso futuro depende de como o país é governado. Não queremos voltar para a escuridão depois de termos estado na luz durante algum tempo", disse a



Segundo este médico, os profissionais de saúde "simplesmente não querem trabalhar para o regime que organizou o golpe militar". , disse a Alzajeera um médico de Yangon que aderiu à greve.Segundo este médico,





"A nossa intenção com esta campanha é parar os mecanismos deste governo", explicou. "Embora nós, os médicos, tenhamos iniciado a mudança, queremos que outros setores do Governo participem também. Se mais setores se envolverem na campanha de desobediência civil, acreditamos que a máquina do Governo vai parar de funcionar".





Outro profissional de saúde afirmou que considera que este golpe de Estado vai destruir o moral dos médicos.



"O golpe militar vai, certamente, diminuir a motivação de centenas de milhares de profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Os voluntários, inspirados por Aung San Suu Kyi, arriscaram as suas vidas para participarem da contenção da Covid-19. Muitas pessoas se alistariam alegremente para serem voluntários com Min Aung Hlaing no comando? Acho que não", disse.





Além disso, o médico receia que um regime militar possa levar à perda de financiamento externo.



"O sistema de saúde de Myanmar depende muito de financiamento externo de instituições multilaterais como o Banco Mundial. Por causa do golpe, do retrocesso político, se alguma ajuda externa ao setor de saúde for reduzida ou cortada, isso terá um impacto enorme nos projetos de saúde pública, alguns dos quais são cruciais para as comunidades vulneráveis", explicou.





O golpe de Estado começou quando os militares levantaram as restrições à circulação dos 400 deputados que se encontravam em detenção domiciliária numa residência do Governo, tendo-lhes sido permitido regressar a casa, disse um porta-voz do partido de Aung San Suu Kyi, a Liga Nacional para a Democracia (LND).



As detenções e o golpe de Estado militar ocorreram horas antes de o parlamento eleito nas anteriores eleições iniciar a sua primeira sessão.



Entretanto, o Exército de Myanmar declarou o estado de emergência e assumiu o controlo do país durante um ano, após a detenção de Aung San Suu Kyi e de outros líderes governamentais.



Recorde-se que Myanmar emergiu há apenas 10 anos de um regime militar que estava no poder há quase meio século. Para justificar o golpe de Estado, imediatamente condenado pela comunidade internacional, os militares asseguraram que as eleições legislativas de novembro passado foram marcadas por "enormes irregularidades", o que a comissão eleitoral nega.



Os militares evocaram ainda os poderes que lhes são atribuídos pela Constituição, redigida pelo Exército, permitindo-lhes assumir o controlo do país em caso de emergência nacional.