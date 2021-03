Myanmar. Profissionais de saúde protagonizam dia de protesto

About 100 doctors, nurses, medical students and pharmacists, wearing the long white coats, lined up on a main road in #Mandalay to chant slogans and proclaim their opposition to the Feb. 1 coup.#WhatsHapppeningInMyanmar pic.twitter.com/03XfliAWj0 — Cape Diamond (@cape_diamond) March 21, 2021

Desafiando a repressão militar de Myanmar, médicos e outros profissionais de saúde da cidade de Mandalay deram início a mais um dia de manifestações contra o golpe de Estado de fevereiro, com uma marcha pacífica enquanto o sol nascia, numa tentativa de minimizar o risco de confronto com as forças de segurança.

"Fracasso do regime militar, é a nossa causa", gritavam os manifestantes, que sairam à rua ao amanhecer. "Salvem a nossa líder! Salvem o nosso futuro", clamavam també.





Mandalay tem sido um dos grandes centros de oposição ao golpe militar. Mas, nas últimas semanas, o número de manifestantes dminuiu com a intensificação dos confrontos com as forças segurança que começou a usar munições reais contra as multidões e matando civis em protesto.





Embora a marcha matinal deste domingo não tenha enfrentado a violência das forças de segurança birmanesas, já há relatos de pelo menos um manifestante que foi morto a tiro na cidade de Monywa, segundo avança o site de notícias "Myanmar Now" e várias publicações nas redes sociais.



A vítima foi baleada na cabeça enquanto ajudava a montar as barricadas para o protesto marcado para este domingo.

"Ataque não-humano"





Considerando escalada da violência, a população da antiga Birmânia, determinada a resistir e a lutar pelo fim de mais um regime militar, tem inovado nas formas de manifestar contra o golpe de Estado.







"O exército e a polícia aumentaram a violência nas últimas semanas na tentativa de obter o controlo da situação, mas os protestos e a resistência continuam", disse ao Myanmar Now o coordenador residente da ONU em Myanmar, Andrew Kirkwood. "São liderados por médicos e enfermeiras e professores e motoristas de camião e agricultores que se uniram sob este movimento de desobediência civil".











Entretanto, ao longo do dia manifestantes sairam às ruas e em quase 20 locais diferentes de Myanmar houve protestos "à luz de velas". Em algumas cidades, apareceram mesmo monges budistas a segurar, enquanto a população tentava desenhar no chão a saudação de protesto de três dedos com as chamas das velas.



Estas manifestações aconteceram depois de a Associação de Assistência para Prisioneiros Políticos, um grupo de monitorização, ter confirmado que pelo menos 247 pessoas já foram mortas desde que começaram os protestos em todo o país. Praticamente todas as vítimas foram baleadas na cabeça pelas forças de segurança, adianta a organização. Além da marcha dos profissionais de saúde ao amanhecer, os engenheiros em Mandalay organizaram o que foi denominado de "ataque não humano", uma tática cada vez mais popular que envolve o alinhamento de placas e objetos nas ruas ou outras áreas públicas como representantes dos manifestantes humanos.





Os dados revelam ainda que 2.345 pessoas foram presas ou acusadas, incluindo 50 jornalistas que estavam a cobrir os protestos em trabalho, e pelo menos 1.994 estão ainda detidas ou são procuradas pelas autoridades.