Myanmar registou 1.500 mortos durante um ano de golpe de Estado

A revolta, que teve lugar a 1 de Fevereiro de 2021, mergulhou o país numa profunda crise política, social e económica, e abriu uma espiral de violência com novas milícias civis.De acordo com a organização, estas últimas fatalidades, mostrando sinais de tortura, foram encontradas após uma série de rusgas pelos militares a aldeias da região.Com estas quatro mortes, o número de mortos ultrapassou a marca dos 1.500, embora a AAPP avise na sua declaração que "".A magistratura birmanesa condenou também 45 pessoas à morte, incluindo dois menores, embora nenhuma tenha ainda sido executada.

O exército justifica o golpe com uma alegada fraude durante as eleições gerais de novembro de 2020, cujo resultado foi anulado e no qual o partido de Suu Kyi venceu, como o fez em 2015, com o aval de observadores internacionais.