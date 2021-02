Myanmar. Som de buzinas e panelas em protesto contra golpe militar

A ação prolongou-se durante cerca de um quarto de hora em vários bairros da capital, Naypyidaw, ouvindo-se ainda apelos à libertação da líder de facto do país, Aung San Suu Kyi, detida pelo Exército na segunda-feira, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).Vários grupos pró-democracia tinham apelado para que as pessoas fizessem barulho às 20h00 (hora local), para protestar contra o golpe de Estado., disse um porta-voz do partido de Aung San Suu Kyi, a Liga Nacional para a Democracia (LND).As detenções e o golpe de Estado militar ocorreram horas antes de o parlamento eleito nas anteriores eleições iniciar a sua primeira sessão.O Exército de Myanmar declarou na segunda-feira o estado de emergência e assumiu o controlo do país durante um ano, após a detenção da chefe de facto do Governo, Aung San Suu Kyi, do Presidente do país, Win Myint, e de outros líderes governamentais.Myanmar emergiu há apenas 10 anos de um regime militar que estava no poder há quase meio século.