Myanmar. Trabalhadores continuam a resistir à junta militar

Nos últimos meses, o mundo tem assistido às manifestações em Myanmar contra a junta militar, que a 1 de fevereiro levou a cabo um golpe de Estado.No entanto, para além destes protestos, há um outro, mais silencioso, mas que também está a ter grande impacto no país: um movimento grevista.Durante quase seis semanas, os trabalhadores de Hlaing Tharyar, o maior distrito industrial de Myanmar, convocaram uma série de greves e protestos contra a junta militar.

Nesse dia, cerca de quarenta trabalhadores foram mortos e dezenas de outros ficaram gravemente feridos.

Nos dias seguintes, centenas de milhares de trabalhadores desse município regressaram às suas aldeias e durante quase uma semana, a produção quase parou. Algumas fábricas de Hlaing Tharyar retomaram as atividades nos últimos dias, mas em escala limitada.Ko Ar Kyi, trabalhador de uma fábrica no município de Hlaing Tharyar, descreve à revista Jacobin que cerca de mil a duas mil pessoas participaram nos protestos de 14 de março. “Eram 11h30/12h00 quando alguns voluntários saíram às ruas para entregar comida e água aos manifestantes. Crianças da vizinhança saíram das suas casas para irem buscar comida para as famílias. Foi quando os soldados começaram a disparar contra a multidão”, descreve Ar Kyi.“Felizmente, eu tinha a minha bicicleta e fugi dali. Vi uma criança de 12 ou 13 anos a ser atingida e a cair no chão mesmo à minha frente”, acrescenta o trabalhador, afirmando que no total, mais de duzentas pessoas morreram apenas naquele município.Moe Sandra Myint, dirigente da Federação dos Trabalhadores Gerais em Myanmar, explica àque “os militares tomaram como alvo as greves de Hlaing Tharyar porque eram realmente fortes na luta pela democracia e muito trabalhadores estavam a participar”. Para Sandra Myint,”.

Região de Hlaing Tharyar continua sob lei marcial

Após este massacre, algumas fábricas de Hlaing Tharyar voltaram a abrir portas e alguns trabalhadores regressaram ao trabalho. Mas Ar Kyi afirma que se mantém o clima de medo.“Não há segurança em casa ou nas ruas. Existem infiltrados em todos os lugares. Eu vi cartazes por Hlaing Tharyar que dizem: “Se é um infiltrado, não nos responsabilizamos pela sua vida”. As pessoas estão fartas, mas também com medo desses infiltrados”, declara o trabalhador.A região continua ainda sob lei marcial. “”, declarou Ar Kyi. “”, descreve.“Os militares estão a patrulhar todos os sítios e a vigiar toda a gente. Eles estão a controlar quem entra e sai das cidades. Quem não tiver a papelada adequada, é detido na estrada”, explica Ar Kyi.“Também temos de registar os membros da família junto das autoridades todas as semanas, incluindo crianças menores de cinco anos. É assim que os militares estão a deter os manifestantes”, explica Ar Kyi. “Se encontrarem alguém que não pertence à lista de registo da família, eles levam-no a si e a essa pessoa. Muitas vezes não sabemos para onde eles são levados e o que lhes acontece”, acrescenta.Segundo o trabalhador, os militares e a polícia pedem dinheiro para o resgate dos detidos.o”, esclarece.Devido à crise financeira instalada em Myanmar, Ar Kyi revela ainda que a região tem sido palco de vários assaltos nos últimos tempos. “No último dia de cada mês, os trabalhadores são pagos em dinheiro e tornou-se o dia mais perigoso do mês. Os trabalhadores estão a ser roubados a caminho de casa. Eu vi com os meus próprios olhos”, declara.A brutalidade das forças de segurança provocou severas críticas e sanções por parte da União Europeia e de países como os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá, embora a comunidade internacional não tenha conseguido chegar a acordo sobre ações comuns, tais como um embargo de armas.O exército birmanês justificou o golpe de Estado com uma alegada fraude eleitoral nas eleições de novembro passado, em que o partido da ex-líder civil Aung San Suu Kyi, de 75 anos, venceu, e que foram consideradas legítimas pelos observadores internacionais.

Prémio Nobel da Paz em 1991, Suu Kyi, que chefiava de facto o Governo birmanês e foi afastada do poder, está em prisão domiciliária em Naypyidaw desde o golpe militar.