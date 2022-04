Mykolaiv, cidade estratégica que ainda resiste ao avanço russo

Foto: Serviços de emergência da Ucrânia via Reuters

"Esta é uma zona com enorme valor estratégico e aquilo que acontecer aqui permitirá perceber quais são as reais intenções de Vladimir Putin quanto a esta costa do Mar Negro, no sul da Ucrânia", sintetizou em Mykolaiv o repórter José Manuel Rosendo.