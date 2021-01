Na Sérvia, reservatório hidroeléctrico tem mais lixo do que água

"Este não é um problema recente, mas sim um problema de várias décadas, causado pelos aterros sanitários existentes ao longo do rio Lim", disse Sinisa Lakovic, que vive na cidade vizinha de Priboj, à Reuters.

Branko Filipovic - Reuters

A ativista ambiental Sinisa Lankovic acrescenta que o lixo pode cobrir cerca de 20 mil metros cúbicos.





Branko Filipovic - Reuters



, ainda a recuperarem economicamente do período de guerra dos anos 90 do século passado.A falta de fundos tem impedido intervenções ambientais junto dos aterros identificados. As autoridades de Bruxelas e Belgrado estimam que serão necessários mil milhões de euros de investimento na resolução do problema.





A ministra do Meio Ambiente da Sérvia, Irena Vujovic, declarou à emissora nacional RTS que uma limpeza começaria no final desta semana.