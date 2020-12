Na Ucrânia de Ihor Homenyuk. Reportagem de Cândida Pinto

A 9 de março embarcou para Lisboa . "Era uma boa pessoa, uma pessoa amável, nunca dizia que não. Era um bom ucraniano", revela o amigo Igor Yunko, que ajudou a familia a pagar o funeral.

Igor Yunko esteve na cerimónia na igreja de Novoiavorisk, cidade onde Ihor Homenyuk nasceu e cresceu, exactamente no mesmo dia em que há um ano a mãe do ucraniano morto no aeroporto de Lisboa foi a enterrar.A família teve duas perdas devastadoras num ano. A viúva de Ihor Homenyuk, figura franzina, mas ao mesmo tempo forte e frágil viu-se repentinamente a ter de sustentar a familia, com os dois filhos menores, a rapariga de 14 anos e o rapaz de 9 anos. Os miúdos ainda não conhecem a forma como o pai foi morto. Oksana quer poupá-los. Depois do choque inicial, a pouco e pouco estão a equilibrar-se.Oksana tem de manter-se de pé, mostrar-se forte perante os filhos e face aos alunos na escola onde dá aulas. Tem a cabeça num novelo de contradições e dúvidas acentuadas pela distância com muitos detalhes perdidos nas traduções.Foi referido em notícias breves no final de março, princípio de abril, quando se soube os verdadeiros contornos da morte de Ihor Homenyuk e na última semana dados os desenvolvimentos e a prometida indeminização à familia por parte do governo português.