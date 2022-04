Nações Unidas adotaram resolução que obriga a justificar recurso ao veto

As Nações Unidas adotaram esta terça-feira, por consenso, uma resolução que obriga os cinco países com assento permanente no Conselho de Segurança a justificar sempre o recurso ao veto. Esta resolução é entendida como uma forma de isolar ainda mais a Rússia, depois da invasão da Ucrânia.