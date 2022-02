Nações Unidas analisam lançamento de mísseis norte-coreanos

A reunião, que será realizada à porta fechada, foi pedida, na terça-feira, pelos Estados Unidos da América (EUA), um dos cinco Estados-membros permanentes do Conselho de Segurança com poder de veto.Pouco antes, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, denunciou, em comunicado, um lançamento de um míssil que “” pela Coreia do Norte para este tipo de dispositivo.Este teste balístico representa “”, acrescentou na mesma altura.O lançamento do míssil da Coreia do Norte no domingo encerra um mês de testes massivos e aumenta os receios de uma retoma dos testes de mísseis nucleares e intercontinentais pelo regime de Pyongyang.

As sanções afetam em particular as importações de petróleo do país e as exportações de carvão, ferro, têxteis e pescas.