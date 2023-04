Nações Unidas contabiliza cada vez mais travessias ilegais de migrantes no Mediterrâneo

Os naufrágios têm-se sucedido nas últimas semanas e a chegada de migrantes às praias de Itália têm aumentado.Os ativistas que tentam ajudar os migrantes receiam que o estado de emergência decretado pelo governo de Roma prejudique ainda mais o socorro.

Foi esse a inquietação relatada ao jornalista Nuno Carvalho pelos activistas do Alarm Phone, uma organização para onde os migrantes no Mediterrâneo ligam a pedir ajuda.





Já em terra a polícia da Hungria resgatou 17 migrantes, que estavam amontoados no atrelado de um camião, sem ventilação de ar. O veículo, com matrícula turca, foi inspecionado, à entrada da fronteira húngara.



Foi nessa altura, que as autoridades encontraram os migrantes que estavam a precisar de cuidados médicos urgentes.



O motorista do camião foi detido por suspeitas de tráfico humano.