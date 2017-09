Nações Unidas denunciam que 480 mil rohingya fugiram para o Bangladesh num mês

Lusa26 Set, 2017, 17:02 | Mundo

Esta estimativa marca um salto significativo da última estimativa disponível, que dava conta de 436 mil refugiados.

A diferença deve-se "em grande parte à contagem adicional de 35 mil novas chegadas a dois campos de refugiados", que não foram incluídos em cálculos anteriores, mas já estavam em território do Bangladesh, informou a ONU.

A violência na Birmânia escalou após os ataques a 25 de agosto do Exército de Salvação do Estado Rohingya (ARSA) contra postos militares e da polícia.

Na sequência dos ataques, "o Exército birmanês tem realizado execuções e pilhagens em massa, destruindo centenas de aldeias e forçando quase meio milhão de rohingya a fugirem para o vizinho Bangladesh", segundo a organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch.

O Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) advertiu na segunda-feira para a situação "desesperada" dos rohingyas refugiados no Bangladesh, onde os campos de deslocados, já sobrelotados, não têm capacidade de resposta.

As autoridades e organizações humanitárias estão preocupadas com os graves problemas de falta de sanidade e a ONU alertou que a situação dos refugiados pode piorar caso não aumente a ajuda humanitária.

Sem perspetivas de regresso desta minoria muçulmana à Birmânia, as autoridades do Bangladesh já estão a planear medidas a longo prazo, incluindo a construção de um novo campo, com capacidade para 400 mil pessoas.

O Governo bengali anunciou hoje que está a planear construir abrigos separados para as seis mil crianças rohingya que entraram no país sem os pais.

Os menores representam mais de metade dos refugiados que se precipitaram para o Bangladesh no último mês.

Um responsável do Ministério da Segurança Social bengali explicou que o objetivo é proteger as crianças, mantendo-as afastadas dos adultos.

"As idades entre os 13 e os 18 anos são vulneráveis. Se eles viverem com adultos, há a possibilidade de se magoarem ou de se envolverem em atividades criminais. Por isso o Governo está a pensar separar essas crianças que vieram para cá sem os pais", disse Zillar Rahman, referindo que a ideia é fazer dois grupos, um para crianças com menos de sete anos e outro dos oito aos 18.

As Nações Unidas já consideraram que a violência do exército birmanês e das milícias budistas no estado de Rakhine contra os rohingya, vistos como estrangeiros e marginalizados na Birmânia, configuram uma "limpeza étnica".