Partilhar o artigo Nações Unidas destacam queda drástica de número de mortos civis no Iraque este ano Imprimir o artigo Nações Unidas destacam queda drástica de número de mortos civis no Iraque este ano Enviar por email o artigo Nações Unidas destacam queda drástica de número de mortos civis no Iraque este ano Aumentar a fonte do artigo Nações Unidas destacam queda drástica de número de mortos civis no Iraque este ano Diminuir a fonte do artigo Nações Unidas destacam queda drástica de número de mortos civis no Iraque este ano Ouvir o artigo Nações Unidas destacam queda drástica de número de mortos civis no Iraque este ano

Tópicos:

JGS, ONG, Saddam Hussein,