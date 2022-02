Naftali Bennett inicia primeira visita ao Bahrein de um chefe de governo de Israel

O Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, parceiros próximos de Washington, foram as primeiras monarquias do Golfo a normalizar as suas relações com Israel, em setembro de 2020, reforçando a ação do Estado judaico numa região onde o Irão é visto como uma ameaça.

Nas últimas semanas, Bennett e o Presidente israelita, Isaac Herzog, visitaram os Emirados, e o ministro da Defesa, Benny Gantz, visitou o Bahrein no início de fevereiro para assinar um "acordo de defesa".

Pouco antes da partida de Telavive, Bennett disse ser "importante, especialmente nestes tempos tumultuosos, que desta região seja enviada uma mensagem de boa vontade, cooperação e unidade contra desafios comuns".

O primeiro-ministro de Israel deve chegar esta noite a Manama e reunir-se terça-feira com membros da comunidade judaica local, ministros, e depois com o primeiro-ministro e o rei Hamed bin Issa Al Khalifa, de acordo com informação disponibilizada pelo seu gabinete.

A visita surge numa altura em que os Estados Unidos, principal aliado de Israel, estão a apostar no reatar acordo sobre o programa nuclear do Irão, tomando parte indiretamente nas conversações que têm decorrido em Viena entre os vários signatários do acordo assinado em 2015.

Bennett opõe-se a tal acordo e reiterou em janeiro que Israel "não se limitará ao que seja escrito nos acordos e manterá a plena liberdade de atuação em qualquer lugar e em qualquer momento, sem limitações".