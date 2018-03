Nagonha. Moçambique, quer "compensação justa" pela exploração de areias pesadas

Lusa28 Mar, 2018, 17:51 | Mundo

"Esta empresa não observou a nossa lei e, sobretudo, não fez consultas às comunidades nem um estudo de viabilidade ambiental", declarou Lópes Cocotela, chefe tradicional da comunidade de Nagonha, falando durante a apresentação de um relatório da Amnistia Internacional, que denuncia violações das leis moçambicanas e internacionais pela Haiyu Mozambique Mining numa exploração de areias pesadas em Nampula.

Segundo o relatório "As Nossas Vidas Não Valem Nada - O Custo Humano da Exploração Mineira Chinesa em Nagonha, Moçambique", apresentado hoje em Maputo, as operações da Haiyu transformaram a topografia da área, o que afetou o sistema de drenagem das zonas húmidas daquela comunidade.

Com a chuva que caiu em 2015, 48 casas foram destruídas e 290 pessoas ficaram desalojadas devido à deficiência do sistema de drenagem.

Além disso, segundo o chefe da comunidade de Nagonha, as populações perderam as suas plantações e, devido às operações da empresa, as vias de acesso ao mar foram bloqueadas, condicionado os dois meios de subsistência daquela comunidade.

A única proposta feita pela Haiyu Mozambique Mining para compensar população previa um pagamento de 4 mil meticais (52 euros) para as pessoas que perderam casas de construção precária e 20 mil meticais (261 euros) para aquelas que perderam casas de alvenaria.

"Nós consideramos essa proposta absurda", afirmou o chefe tradicional da comunidade de Nagonha, acrescentando que houve tentativas de reportar a situação junto do Governo local, mas não as autoridades não responderam aos apelos da população.

"A população exige uma compensação justa, porque a industria extrativa deve trazer benefícios para as pessoas", observou Lópes Cocotela.

Por sua vez, David Matsinhe, investigador Lusófono para a África Austral da AI, entende que Moçambique precisa reforçar a fiscalização no cumprimento da lei pelas empresas que atuam no setor da industria extrativa, considerando que o caso de Nagonha pode ser apenas um exemplo entre outro.

"Apelamos para que o Governo assegure que as comunidades sejam recompensadas. A comunidade não está a pedir esmola a ninguém", observou David Matsinhe, lembrando que a em presa tem o dever de restaurar a zona para que as populações continuem a viver as suas vidas.

A Haiyu, que explora areias pesadas em duas concessões em Nampula (Nagonha e Sangage) desde 2011, das quais extrai minerais como a ilmenite, o titânio e o zircão, continua a negar qualquer responsabilidade.

Nagonha está situada na aldeia litoral no distrito de Angoche, na província de Nampula, norte de Moçambique.