Nagorno-Karabakh. Dois jornalistas feridos em conflito sem fim à vista

O Ministério arménio dos Negócios Estrangeiros garantiu quena cidade de Martumi, situada na disputada região de Nagorno-Karabakh.Na altura do incidente, os jornalistas encontravam-se a ver casas bombardeadas na região pela qual Arménia e Azerbaijão estão a lutar. Os dois profissionais, cujos nomes não foram divulgados, foram de seguida transportados para um hospital.Um jornal russo avançou, entretanto, que um dos seus jornalistas também foi apanhado pelo bombardeamento em Nagorno-Karabakh, mas que conseguiu esconder-se a tempo num explicou o jornalista russo Dmitry Elovsky, citado peloSegundo as autoridades arménias,depois de tanto a Arménia como o Azerbaijão terem rejeitado apelos das Nações Unidos e ofertas da Rússia para a mediação das negociações entre as duas partes.Nagorno-Karabakh é legalmente reconhecido como território do Azerbaijão, mas a população que o habita é maioritariamente arménia. A região foi palco de uma guerra no início dos anos 1990, na qual morreram cerca de 30 mil pessoas, e desde então as autoridades azeris – grupo étnico do Azerbaijão - têm tentado recuperar o seu controlo, se necessário pela força, enquanto as conversações de paz permanecem num impasse há vários anos.As forças arménias garantem que essa investida apenas se deu em resposta a um ataque aéreo por parte do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh e que terá morto dois civis – uma mulher e uma criança.Entretanto, segundo as autoridades e grupos de Direitos Humanos dos dois países.

Grupo de Minsk apela ao cessar-fogo

Mesmo depois de França, Rússia e Estados Unidos – co-presidentes do Grupo de Minsk, criado em 1992 pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa para encorajar as negociações entre Arménia e Azerbaijão – terem lançado um comunicado conjunto no qual condenam o conflito, as duas partes ignoraram os apelos de um cessar-fogo.No comunicado,. “Apelamos ainda aos líderes da Arménia e do Azerbaijão que se comprometam imediatamente a retomar as negociações em boa fé e sem pré-condições”, escreveram os líderes.Especialistas receiam que o prolongamento deste conflito aumente o risco de arrastar para o mesmo outros poderes regionais, como a Rússia e o Irão.A Turquia já se encontra parcialmente envolvida, depois de ter manifestado publicamente o seu apoio ao Azerbaijão. Empresas turcas de segurança foram inclusivamente acusadas por França de enviarem mercenários sírios para o conflito, algo que Ancara nega.O Presidente Recep Tayyip Erdogan considerou, aliás, que os países co-presidentes do Grupo de Minsk não têm o direito de apelar ao fim do conflito. disse , citado pela BBC.Para Erdogan, o fim do conflito não será alcançável através de negociações, mas sim com o fim da “ocupação” arménia do território que legalmente pertence ao Azerbaijão.Também o Azerbaijão defende que a solução do conflito com a Arménia envolve necessariamente a libertação dos territórios ocupados, uma exigência que tem sido apoiada por várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.A Arménia, por seu lado, apoia o direito à autodeterminação de Nagorno-Karabakh, defendendo a participação dos representantes do território separatista nas negociações para a resolução do conflito.

c/ agências