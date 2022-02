Nancy Pelosi reafirma apoio dos EUA a escudo antimísseis em Israel

Durante uma reunião hoje em Jerusalém, o primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, agradeceu a Nancy Pelosi pelo apoio no adiantamento do fundo de mil milhões de dólares (cerca de 880 milhões de euros), aprovado em setembro pela câmara baixa, e enfatizou "a importância de concluir o processo o mais rápido possível".

Israel solicitou essa ajuda adicional após a escalada da guerra em maio, quando usou milhares de projéteis para intercetar mais de 4.000 foguetes e mísseis disparados a partir de Gaza.

"Nas nossas reuniões, transmitimos o forte compromisso dos Estados Unidos com o Estado de Israel e a nossa parceria para promover a segurança mútua, prosperidade económica e valores democráticos", defendeu Pelosi.

Além disso, Pelosi reafirmou o compromisso dos Estados Unidos "com uma solução de dois Estados justa e duradoura que aumente a estabilidade e a segurança da Israel, dos palestinianos e dos seus vizinhos".

Em visita oficial a Israel desde quarta-feira, Nancy Pelosi lidera uma delegação do Congresso norte-americano que tem mantido reuniões bilaterais com o Presidente de Israel, os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, bem como com o Exército israelita.

Os Estados Unidos são uma das principais fontes de financiamento do projeto HOMA, do qual faz parte o escudo antimísseis `Cúpula de Ferro`.

O projeto-lei, cujo debate no Senado ainda não está em andamento, esteve prestes a paralisar no Congresso devido a reivindicação de um grupo de democratas progressistas que se têm oposto à ajuda incondicional dos Estados Unidos a Israel.