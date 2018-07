Não devia ser para levar a sério

Germano Almeida - Analista de Política Internacional24 Jul, 2018, 14:27 / atualizado em 24 Jul, 2018, 14:30 | Mundo

“Temos que acreditar efetivamente numa realidade objetiva. Isso é outras das coisas que pensava que não tinha explicar quando desse palestras. Temos que acreditar em factos. Sem factos não há base para a cooperação. Se eu disser que isto é um pódio e vocês disserem que isto é um elefante, vai ser difícil colaborarmos. Consigo encontrar uma base de entendimento com quem se opõe ao Acordo de Paris. Por exemplo, podem dizer que não vai resultar. Que não conseguimos a colaboração de todos. Ou podem dizer que é mais importante dar energia barata aos países pobres, mesmo que a longo prazo isso resulte em mais poluição. Pelo menos, posso debater isso com eles e mostrar-lhes porque penso que a energia limpa é o melhor caminho, sobretudo para os países pobres, que podem passar por cima de tecnologias antigas. Agora, o que não dá é trocar argumentos com quem jura que as alterações climáticas não estão a acontecer, quando todos os cientistas no mundo dizem que estão.”

MADELEINE ALBRIGHT, Secretária de Estado norte-americana entre 1997 e 2001, entrevista à CNN





Sem dimensão

“Performance miserável”

“O comportamento de Trump ao lado de Putin foi nada menos do que traição”"É difícil comentar algo que Trump diga porque amanhã ele vai mudar de opinião. Mas o Presidente dos EUA vendeu o seu país em Helsínquia. Talvez porque esteja a ser chantageado”«Penso que Trump pode ser uma daquelas figuras da História que aparecem de tempos a tempos para marcar o fim de uma era e nos ajudar a ver livres dos pertences que ainda tínhamos dessa fase. Não quer dizer necessariamente que ele tenha essa noção, ou que esteja a considerar alguma grande alternativa. Pode ser apenas um acidente. (...) Acho que estamos num período muito, muito, muito grave e perigoso do mundo. A Cimeira de Helsínquia foi uma oportunidade perdida porque se focou demasiado em política interna americana e há questões cruciais que os líderes americano e russo têm que discutir. (...) Defendo uma relação especial entre EUA e Reino Unido e entre EUA e Europa e acredito na necessidade dessa relação, porque penso que a América precisa de um equilíbrio psicológico e este é um equilíbrio natural baseado na História -- não apenas em "contribuições"»"Trump está confuso sobre o que está confuso. Não há lógica absolutamente nenhuma no que ele está a fazer em política externa, com a NATO, com a Rússia... Acho que os americanos não têm sequer uma pista sobre o que se passou em Helsínquia e aposto que os russos tiveram formas de saber exatamente tudo o que se passou lá dentro. O Presidente dos EUA mostrou que não sabe a diferença entre uma afirmativa, uma negativa e uma dupla negativa. A conduta de Trump projeta confusão total. Ter admitido com Putin que o embaixador americano McFaul seja investigado pelos russos é simplesmente afrontoso. Afrontoso. O complexo diplomático norte-americano presta um trabalho valioso e tem que ser protegido pelo Presidente. Começo a achar que ele simplesmente não percebe a lógica da NATO. A NATO foi uma criação dos EUA, uma forma de dar ordem e coerência à nossa posição atlântica. Achar que insultar aliados e obrigar a que paguem mais sem haver um contexto é bom para os EUA é não perceber como as coisas funcionam. Estava preocupada. Depois desta cimeira, estou muitíssimo preocupada"Mesmo quem é fortemente crítico da agenda política e do comportamento público do atual Presidente dos Estados Unidos tende, por vezes, a tentar racionalizar atitudes que, vindas de qualquer outro líder político, seriam pura e simplesmente inaceitáveis.Donald Trump mente de forma descarada em coisas facilmente desmontáveis pelos factos (só que isso parece não importar a largos milhões de americanos, que colocam no mesmo saco todo o tipo de “mentiras” dos políticos, não diferenciando a gravidade de cada situação). Insulta aliados permanentes dos EUA, elogia líderes autoritários que deviam merecer censura por parte do principal representante do mundo livre.Com Trump na Casa Branca, acabaram as “alianças permanentes”. Passou a haver acordos de conveniência, com um teor mais ligado ao “valor comercial”, quase nada aos “princípios políticos e civilizacionais”.Se nos dissessem, há meia dúzia de anos, que isto estava a suceder vinda da Casa Branca, quase ninguém acreditava.A verdade é que Donald Trump parece beneficiar de uma espécie de “double standard”: como é que ainda há quem dê o desconto a este presidente? Quem ainda compare os falhanços políticos de Obama ao comportamento indigno para com a história da América que o atual inquilino da Casa Branca tem tido nos últimos dias? Haverá uma tendência para se desculpabilizar os "bullies"?As últimas sondagens parecem indicar nesse sentido: 45% dos eleitores americanos validam o comportamento de Trump com Putin. Vou escrever outra vez: 45% dos eleitores americanos validam o comportamento de Trump com Putin.Isso é cerca de 10% mais que os habituais indefetíveis de Trump (aqueles 35% que, faça o que o Donald faça, estão sempre do seu lado).Ao mesmo tempo, ficámos a saber, por via de Dan Coats (líder da National Intelligence, o diretor da organização que superintende todas as agências de serviços secretos), que ninguém, na verdade, sabe o que Trump e Putin discutiram lá dentro (não havia assessores, conselheiros, diplomatas, nada; só tradutores mesmo).Nem o responsável máximo dos serviços de informação e inteligência dos EUA foi informado -- foi o próprio a assumir em público a total ignorância sobre o assunto. Juntando estes dois factos desconcertantes (apoio de Trump superior ao normal por parte dos eleitores americanos no modo como lidou com isto; total opacidade como o encontro de Helsínquia ocorreu), surge uma conclusão ainda mais perturbadora: ao contrário do que muitos de nós imaginamos ou pelo menos queremos supor (eu incluído), grande parte dos eleitores não dá grande relevância a valores como "transparência", "esclarecimento", "informação" ou "accountability".Por estranho que isto possa parecer, a Cimeira de Helsínquia foi dos momentos de maior aprovação presidencial para Donald Trump. Terá a ver com o lado positivo de mostrar que tem capacidade de melhorar as relações com a Rússia? Mesmo que isso seja à custa da “rendição” americana a Moscovo?Bernard-Henri Lévy, filósofo francês com grande proximidade à cultura americana, nota, em plena perplexidade: «O que está a acontecer aos EUA é muito triste para a América, em primeiro lugar: está a perder grande parte da sua credibilidade, quando se tem um aliado e quando se diz ao resto do mundo que esse aliado não vale nada. E é muito mau também para os aliados americanos, que continuam a precisar dessa aliança. O que costumávamos chamar de Ocidente está a acabar. E isso é bom para os autocratas deste mundo, que se sentem reforçados no seu projeto de acabar com os valores ocidentais e com o projeto europeu. Os EUA estavam habituados a ser o líder moral do mundo. É muito triste ver como isso está a ser desfeito. O lado solar da colina, são vistos assim desde os peregrinos e é assim que a maioria dos americanos ainda veem os EUA. Ora, esse lado solar está agora a apagar-se. O Ocidente sem os EUA ficam sem referência, deixam de ser o Ocidente. A democracia sem o exemplo de liderança e referência dos EUA não pode ser verdadeiramente a democracia. Isso é uma grande fonte de preocupação para todos, não só para os americanos.»O que Donald Trump fez na conferência de Imprensa em Helsínquia, ao lado de Vladimir Putin, foi um dos momentos mais deprimentes da história americana.Trump mostrou na capital finlandesa que não tem dimensão para ser Presidente dos EUA. Se o que se passou na cimeira com Putin, sobretudo na conferência de Imprensa, não gerar indignação clara nos dois partidos dominantes e no resto da sociedade, então a América está mesmo doente.Pôr-se ao lado do líder russo e criticar violentamente os anteriores presidentes dos EUA é simultaneamente perigoso e ofensivo. As suspeitas de que Putin tem Trump "no bolso", vá lá saber-se exatamente porquê, avolumam-se perante o espetáculo triste que ocorreu.Uma das grandes histórias do nosso tempo é a forma como a Rússia consegue gerar uma perceção de ameaça muito maior do que o seu poder real implica. Putin é o mestre desse jogo e dá mostras de ter ascendente perigoso sobre Trump.Tiago Moreira de Sá, em recente comentário no “Olhar o Mundo”, na RTP3, notou, no entanto: “A nível interno, para a sociedade russa, pode ser complicado para Putin mostrar tão grande proximidade com Trump. Isso não bate certo com a narrativa anti-americana que geralmente colhe em Moscovo”John McCain, senador republicano que foi candidato presidencial em 2008 contra Barack Obama, foi dos mais assertivos na conclusão após Helsínquia: "Vimos uma das performances mais miseráveis alguma vez feitas por um Presidente americano".Era difícil, depois de tantas indignidades já ocorridas neste ano e meio, mas a cimeira com Putin ditou talvez o momento mais grave da Presidência Trump. Um dia negro para a democracia de referência do mundo ocidental. Uma espécie de "rendição" em direto do presidente americano perante o líder russo.