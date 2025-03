"Não estamos sozinhos". Zelensky agradece apoio da Europa

“Quero agradecer a todos os líderes europeus, em primeiro lugar, pelo forte apoio desde o início da guerra, durante todo este período e na semana passada, por continuarem connosco”, afirmou o presidente ucraniano, em declarações junto a António Costa e Ursula von der Leyen, no arranque da cimeira extraordinária dedicada à defesa e apoio à Ucrânia, em Bruxelas.





Em contraste com a imagem de um presidente dos EUA ameaçador na Sala Oval, Zelensky foi ladeado pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que insistiram na sua determinação em apoiar Kiev.

Paulo Dentinho, Rui Manuel Silva | Correspondentes da RTP em Bruxelas

“A Europa tem de aceitar este desafio, esta corrida ao armamento. E tem de o vencer. A Europa como um todo é verdadeiramente capaz de vencer qualquer confronto militar, financeiro e económico com a Rússia - somos simplesmente mais fortes”, afirmou o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk.







Zelensky, que foi convidado por António Costa para esta cimeira extraordinária, acrescentou: “. E não se trata apenas de palavras. Sentimos isso., aos guerreiros ucranianos, aos civis, a todas as nossas famílias e”.Também à chegada à cimeira europeia extraordinária, o presidente do Conselho Europeu,disse esperar que os líderes da União Europeia hoje “tomem decisões e apresentem resultados”, e“A segurança e a defesa da Europa não estão separadas [pois] a segurança e a defesa da Ucrânia reforçam a defesa europeia. […]”, disse ainda, dirigindo-se a Zelensky.Já a presidente da Comissão Europeia,, afirmou ao chefe de Estado ucraniano que “”.“A Europa enfrenta um perigo claro e imediato e deve ser capaz de se proteger e defender, tal como nós devemos dar à Ucrânia os meios para se proteger e trabalhar para uma paz justa e duradoura”, acrescentou.Para a chefe da diplomacia da União Europeia,, o"Temos sido aliados de longa data, temos muitas relações entre nós e precisamos de continuar a desenvolvê-las", referiu a alta representante para a Política Externa da UE, à entrada para a reunião extraordinária do Conselho Europeu.Segundo Kaja Kallas, “. Quando a Europa é mais forte, também somos, aos seus olhos, parceiros mais fortes", referiu, respondendo a uma questão de um jornalista sobre o cancelamento, por parte do seu homólogo norte-americano, Marco Rubio, de um encontro previsto entre ambos, em Washington.A alta representante para a Política Externa da UE referiu ainda que a retirada de apoio à Ucrânia anunciada pela Casa Branca se trata "de uma aposta perigosa para o futuro" do país."É por isso que estamos aqui hoje e também estamos a discutir o que mais podemos fazer do lado europeu", referiu, acrescentando que a UE não deve subestimar o seu poder, nomeadamente económico.A presidente do Parlamento Europeu,, referiu, também que o"Já não era sem tempo", sublinhou Metsola, quando questionada sobre a agenda do Conselho Europeu, em que os líderes da União Europeia vão tentar chegar a acordo político para gastar mais em defesa e dar garantias de segurança à Ucrânia, numa altura de ameaças norte-americanas.Também os líderes europeus afirmaram que vão apoiar a Ucrânia e gastar mais em defesa num mundo abalado pela reviravolta das políticas norte-americanas de Donald Trump.