Não há justificação para demora na nomeação do novo Governo da Guiné-Bissau, pensa analista

"Institucionalmente não há justificação nenhuma para esta demora. O que se percebe é que se está perante uma tentativa de negação dos resultados eleitorais. A verdade é que unanimemente todos os atores políticos reconheceram os resultados promulgados pela Comissão Nacional de Eleições, mas desta vez estamos a assistir a uma outra estratégia", disse Rui Jorge Semedo.

A Guiné-Bissau realizou eleições legislativas em 04 de junho, que foram ganhas com maioria pela coligação da Plataforma da Aliança Inclusiva -- Terra Ranka, liderada pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), conseguindo obter 54 dos 102 deputados do parlamento guineense.

Os novos deputados tomaram posse em 27 de julho, mas até hoje a coligação vencedora das legislativas ainda não foi convidada para indicar o nome proposto para primeiro-ministro.

"O Presidente [Umaro Sissoco Embaló] está numa estratégia de desgastar a coligação, através da ANP [Assembleia Nacional Popular], que acabou de dar posse aos parlamentares, e com isso provocar uma crise", salientou Rui Jorge Semedo.

O politólogo recordou que a própria data para a tomada de posse dos novos deputados foi "violada" e "não se cumpriu com aquilo que a lei prevê".

"Após a posse dos deputados, era a fase da nomeação do novo primeiro-ministro e, consequentemente, tomada de posse do Governo. Segundo a Assembleia cumpriu-se todas as formalidades de informar o Presidente da República que há uma maioria no parlamento e agora cabe ao Presidente da República convidar a maioria parlamentar para apresentar o nome do seu primeiro-ministro", disse.

Para Rui Jorge Semedo, o "imbróglio" que se está a viver, e que "também não é surpresa para ninguém", tem a ver com as estratégias do chefe de Estado, que "já está com os olhos postos nas presidenciais", que deverão decorrer em 2025.

"Como já cheguei a dizer, o Presidente foi o maior perdedor das últimas eleições, não se conformou. Por isso está a montar algumas estratégias" de forma a poder provocar alguma situação que possa conduzir o país à crise política, disse.

Uma dessas estratégias, segundo o analista, é a nomeação do novo procurador-geral da República, Bacari Biai, que "já deu sinais de trabalhar em função da agenda".

"Acho que é o que está a acontecer, porque do ponto de vista daquilo do que deveria ser o trabalho da Assembleia Nacional Popular, tudo foi cumprido e agora só resta aguardar pela vontade do senhor Presidente da República, que não quer agir, agilizar, muito rapidamente para permitir que o país volte à normalidade constitucional", afirmou Rui Jorge Semedo.