"Não nos resta outra opção" senão lançar ações contra dissidentes da Renamo

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou hoje que não há "outra opção" senão lançar ações contra a Junta Militar da Renamo, dissidência do principal partido da oposição, acusada de assassinar civis e elementos das autoridades no centro do país.